



Хроники коронавируса 32

На этой неделе «Рабкор» продолжает информировать о распространении коронавирусной инфекции в России и в мире. К пандемии постепенно присоединяются страны Океании, первый случай заражения был зарегистрирован в Вануату. Еще две страны – Италия и Мексика – перешли рубеж в 1 миллион случаев заражения. Из списка стран, где эпидемия отступает(см. Приложение), на этой неделе выбыла Канада. Однако, ситуация начала улучшаться в Мьянме, Кабо-Верде, Ботсване и на Багамских островах. Состав стран, где эпидемия прошла, с прошлой недели не изменился.

В России по данным официальной статистики ситуация продолжат ухудшаться, на прошедшей неделе вновь были поставлены антирекорды по числу новых случаев и числу летальных исходов в день. Россия окончательно опустилась на пятое место в мире по общему числу случаев заражения, уступив четвертое место Франции. По общему числу летальных исходов наша страна остается на тринадцатом месте в мире.

Эпицентром распространения инфекции продолжает оставаться Москва. Общее число случаев заражения в столице превысило полмиллиона, это чуть меньше четверти от общероссийского показателя. Максимальное число новых случаев наблюдалось в понедельник 9 ноября и составило 6897. Показатель понедельника стал новым антирекордом Москвы с начала эпидемии. Затем заболеваемость несколько снизилась и в среду 11 ноября достигла минимального значения в 4477 случаев в день. Впрочем, к выходным ситуация ухудшилась, и в субботу было зарегистрировано уже 6427 случаев. Максимальное число выздоровевших за день на неделе составило 4423 человека и наблюдалось в субботу. Второе место по числу новых случаев удерживает Санкт-Петербург, где наблюдается неуклонный рост этого показателя. Если в понедельник было выявлено 1403 случая, то в воскресенье уже 1944. Максимальное число выздоровевших за день пришлось на субботу и составило 943 человека. На третьем месте по ежедневному приросту больных остается Московская область, в этом регионе тоже наблюдается устойчивый рост числа новых случаев. В понедельник было зафиксировано 660 новых случаев, а в воскресенье уже 812. Максимальное число выздоровевших наблюдалось в субботу и составило 514 человек. Таким образом, во всех трех регионах с наихудшей эпидемической обстановкой наблюдается устойчивый рост числа больных.

В Иркутской области наблюдался на прошедшей неделе наблюдался небольшой рост числа новых случаев с 256 в понедельник до 264 в воскресенье. Максимальное число выздоровевших за день на прошедшей неделе пришлось на субботу и составило 28 человек. Общее число больных в Иркутской области составляет 3411 человек, что больше, чем на прошлой неделе. В Хабаровском крае тоже наблюдался рост числа новых случаев с 237 в понедельник до 271 в воскресенье. Максимальное число выздоровлений пришлось на среду и составило 232 случая. Общее число болеющих в Хабаровском крае составляет 6863 человека, что больше чем на прошлой неделе.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, Таиланд, Турция, Куба, Нигер, Сингапур, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Таджикистан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Гана, Камерун, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Французская Гвиана, Габон, Мавритания, Южный Судан, Бенин, Либерия, Египет, Оман, Центрально-Африканская Республика, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Япония, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Сенегал, Гамбия, Сан Марино, Намибия, Суринам, Руанда, Мальдивские острова, Конго, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Аруба, Панама, Бахрейн, Мозамбик, Гайана, Палестина, Джерси, Синт-Мартен, Израиль, Ямайка, Индонезия, Никарагуа, Буркина-Фасо, Мьянма, Кабо-Верде, Ботсвана, Багамские острова.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Макао (46), Монтсеррат (12).

Список стран, где общее количество случаев заражения превысило 1 миллион.

США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия, Мексика.