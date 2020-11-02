Хроники коронавируса 30

«Рабкор» все еще следит за пандемией коронавирусной инфекции в России и в мире. За прошедшую неделю список стран, где эпидемия прошла, не изменился (см. Приложение). Количество стран, где эпидемия отступает, уменьшилось. Ухудшилась ситуация в Сербии, Азербайджане и Уганде. Повторно улучшилась ситуация в Израиле и на Ямайке. На этой неделе общее количество заражений превысило миллион в Великобритании. На Маршалловых островах выявлен первый случай заражения.

В России по данным официальной статистики ситуация продолжает ухудшаться. Россия остается на четвертом месте в мире по общему числу случаев заражения и на тринадцатом по общему числу летальных исходов.

Эпицентром распространения инфекции продолжает оставаться Москва. В столице количество новых случаев упало в среду 28 октября до 3 670, а потом снова поднялось до 5 261 случая в воскресенье, 1 ноября. Максимальное количество выздоровевших за день наблюдалось в пятницу 30 октября и составило 3 985 человек. Вторым регионом по числу новых случаев все еще остается Санкт-Петербург. Здесь заболеваемость растет с 715 случае заражения в понедельник до 896 случаев в воскресение. Максимальное число выздоровевших тоже пришлось на воскресенье и составило 457 человек. На третьем месте по числу новых случаев все так же остается Московская область. Здесь тоже с каждым днем заражается все больше и больше человек. Если в понедельник было 499 случаев, то в воскресенье уже 545. Наибольшее число выздоровевших пришлось на субботу и составило 419 человек. Из всех трех вышеперечисленных регионов только Санкт-Петербург находится на втором этапе снятия ограничений, Москва и Московская область – на третьем. Во всех трех регионах наблюдается рост числа больных.

В Иркутской области на прошедшей неделе наблюдалась все та же печальная тенденция: количество новых случаев росло с каждым днем. В понедельник заразилось 211 человек, а в воскресенье уже 238. Максимальное число выздоровевших было во вторник и составило 306 человек. Общее число больных на сегодняшний день – 3592 человека, что больше, чем на прошлой неделе. Хабаровский край тоже не стал исключением из общего печального правила: на прошедшей неделе количество новых случаев там неуклонно росло день ото дня. В понедельник заразился 181 человек, а в воскресенье – 231. Пик выздоровлений пришелся на четверг, когда выздоровел 101 человек. Общее число больных в Хабаровском крае составляет 4998 человек, что больше, чем на прошлой неделе. В Иркутской области сохраняется второй этап снятия ограничений, в Хабаровском края – третий.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, Таиланд, Турция, Куба, Нигер, Эстония, Сингапур, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Гана, Камерун, Гватемала, Кот-д’Ивуар, Французская Гвиана, Габон, Мавритания, Южный Судан, Бенин, Либерия, Египет, Оман, Центрально-Африканская Республика, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Япония, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Сенегал, Гамбия, Сан Марино, Намибия, Суринам, Руанда, Мальдивские острова, Конго, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Аруба, Панама, Бахрейн, Мозамбик, Гайана, Палестина, Джерси, Синт-Мартен, Израиль, Ямайка.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Макао (46), Монтсеррат (12).