Хроники коронавируса 27

«Рабкор» продолжает следить за развитием пандемии коронавирусной инфекции в России и в мире. За прошедшую неделю количество стран, где эпидемия прошла, уменьшилось: в Гренландии вновь выявили случаи заражения. Список стран, где эпидемия отступает, тоже уменьшился. Ситуация ухудшилась в Австрии, Малайзии, Ирландии, Латвии и Шри Ланке. Появились и новые страны, где эпидемия пошла на спад. Ими стали Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен и Аруба.

В России по данным официальной статистики сохраняется тенденция к ухудшению ситуации, хотя весенний антирекорд по количеству больных еще не побит. Впрочем, побит антирекорд по ежедневному приросту числа заболевших. Россия остается на четвертом месте в мире по общему числу случаев заражения. По общему числу смертельных исходов Россия опустилась на тринадцатое место, уступив двенадцатое Аргентине. Эпицентром распространения инфекции продолжает оставаться Москва. 6 и 10 октября в столице было выявлено более 4 000 случаев, меньше 3 000 в день в Москве не выявляли. Максимальное число выздоровевших за неделю составило 1 424. Вторым регионом по числу ежедневно выявляемых случаев продолжает оставаться Санкт-Петербург. Здесь заболеваемость тоже растет. Если в понедельник выявили 411 новых случаев, то в субботу уже 501. Максимальное количество выздоровевших тоже пришлось на субботу, но составило 251 случай. Московская область оказывается на третьем месте по числу ежедневно выявляемых случаев заражения. В начале недели в этом регионе выявили 339 случаев, максимальное число выявленных случаев в день пришлось на четверг 8 октября и составило 433 случая. Максимальное число выздоровевших за день составило 250 случаев. Таким образом, во всех трех регионах наблюдается рост числа больных.

В Иркутской области также наблюдается рост ежедневно выявляемых случаев заражения. Если в понедельник выявили 108 случаев, то в субботу уже 155. Максимальное число выздоровевших за день было в пятницу 9 октября и составило 168 человек. Общее число болеющих в Иркутской области составляет 2819 человек, то есть больше, чем на прошлой неделе. В Хабаровском крае тоже наблюдался рост числа новых случаев заражения. Во вторник было выявлено 78 новых случаев, тогда как в субботу 102. Максимальное число выздоровевших за день составило 61 человек и пришлось на вторник. Общее число больных составляет на сегодняшний день 2653 человека, что больше, чем на прошлой неделе.

Таким образом, все большее количество регионов начинают вносить вклад в общее ухудшение ситуации.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Германия, Исландия, Новая Зеландия, Таиланд, Дания, Финляндия, Италия, Турция, Куба, Кипр, Нигер, Эстония, Уругвай, Сингапур, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Россия, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Армения, Гана, Камерун, Египет, Оман, Азербайджан, Центрально-Африканская Республика, Кабо-Верде, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Нигерия, Венесуэла, Македония, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Сербия, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Япония, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Вьетнам, Перу, Колумбия, Кения, Сенегал, Гамбия, Сан Марино, Гондурас, Намибия, Люксембург, Суринам, Руанда, США, Ливия, Хорватия, Мальдивские острова, Конго, Белиз, Индия, Тринидад и Тобаго, Реуньен, Аруба.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Ватикан (12), Макао (46), Гренада (24), Монтсеррат (12).