Федот Тумусов: Партиям надо осваивать социальные сети не «для галочки»

Диплом лучшему российскому Telegram-каналу в номинации «Депутат ГД в TG» в этом году вручена Федоту Тумусову (фракция «Справедливая Россия»). После вручения награды он рассказал «Рабкору» о своем канале и роли социальных медиа в работе политических партий.

Федот Тумусов:

– По количеству подписчиков и просмотров телеграм-канал «Тумусов.РФ», наверное, не самый лучший, но для меня гораздо важнее содержание. Это взгляд из Республики Саха на будущее России и мира. У канала есть своя аудитория.

Освещаю актуальные темы, в том числе на примерах моей семьи, партийных соратников и избирателей. Особое внимание уделяю вопросам здравоохранения – прежде всего необходимости экстренных мер по устранению последствий так называемой оптимизации медицины и обеспечению граждан по-настоящему доступным здравоохранением. Также звучит много других тем социального характера и конкретные предложения по решению актуальных вопросов на парламентском уровне.

Мы живем в мире, когда большинство граждан отдают предпочтение информации в сети Интернет. Это оперативно и дает возможность получать реальную обратную связь. Однако депутатами и политическими партиями виртуальный ресурс в целом пока еще слабо задействован. Для пиара, может быть и да, а вот для продвижения общественно значимых законов и инициатив – нет. Кроме того, социальные медиа очень важны для разъяснений опасности отдельных законопроектов, продвигаемых лоббистами в интересах конкретных деловых кругов. Тут тоже дела пока не налажены.

В ближайших планах Справедливой России активизировать взаимодействие с избирателями и потенциальными сторонниками через социальные медиа, в том числе на площадке мессенджера Телеграм. Без этого сейчас не выживет ни одна политическая партия или иная взаимодействующая с гражданами организация. Важно не откладывать полномасштабное освоение медийных возможностей Интернета «на потом», а оперативно осваивать новую стилистику коммуникации с народом. При этом такая деятельность должна быть направлена на результат, а не выполняться «для галочки». Фальшь и безразличие в социальных медиа видны особенно четко.

У Справедливой России очень много серьезных инициатив инаработок, которые способны восстановить в нашей стране уважение к человеку и справедливость, минимизировать коррупцию и эффективно решить многие задачи государственной важности. По понятным причинам они отвергаются парламентским большинством и постепенно забываются. Забываются – потому что слабо представлены в социальных медиа и не стали достоянием по-настоящему массовой аудитории. Активизировав работу в сети Интернет, мы исправим эту ситуацию. Постараемся детально и доступно рассказать гражданам о наших партийных предложениях и вовлечь их в совместное обсуждение и дальнейшее продвижение до законодательного результата.

Уверен, что победа моего телеграм-канала в «депутатской номинации» онлайн-марафона «Ночь выборов», даст новый импульс развитию партийной деятельности в социальных медиа. Это важно для партии, наших избирателей и потенциальных сторонников. Это важно для благополучия России и ее граждан, потому что только реальная политическая конкуренция и открытость могут обеспечить достойное настоящее и будущее.