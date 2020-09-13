Хроники коронавируса 23

«Рабкор» продолжает наблюдать за распространением пандемии коронавируса в России и в мире. На этой неделе порядок стран-лидеров по количеству заражений изменился: Индия вышла на второе место, сместив Бразилию на третье. В Бразилии, кстати, эпидемия начала отступать, а количество больных – уменьшаться. Эпидемия также отступает в Бангладеш, Боливии, Казахстане, Японии, Сальвадоре, Австралии, Малави, Экваториальной Гвинее, Лесото и Вьетнаме. В Японии и Австралии отступает уже вторая волна. Однако, есть страны, где ситуация, наоборот ухудшилась. На этой неделе ими стали Литва и Грузия. Количество стран, где эпидемия прошла, на этой неделе не изменилось. На острове Мэн обнаружили новый случай заражения, поэтому эта страна выбыла из списка стран, где эпидемия прошла, а Федерация Сент-Китс и Невис, напротив, в него вошла.

В России по данным официальной статистики эпидемия продолжает отступать медленными темпами. По общему числу заражений наша страна остается на четвертом месте в мире, по количеству летальных исходов – на двенадцатом. Эпицентром распространения инфекции продолжает оставаться Москва. В столице на протяжении недели ежедневно заражалось на менее 640 человек, выздоравливало не менее 880. На втором месте по количеству новых случаев продолжает оставаться Санкт-Петербург, здесь ежедневно заболевает не менее двухсот человек, а выздоравливает не менее 65. На третьем месте по ежедневному приросту случаев заражения продолжает находиться Московская область. В этом регионе заболевает не менее 130 человек, а выздоравливает не менее 120. Таким образом, на этой неделе в Московской области ситуация переломилась и начала ухудшаться, так как число заболевающих теперь стабильно превышает число выздоравливающих.

В Иркутской области заболевает не меньше 70 человек в день, выздоравливает не меньше 60. В этом регионе продолжает болеть 3382 человека. В Хабаровском крае на этой неделе наблюдался рост числа новых случаев заражения с 47 случаев в понедельник 7 сентября до 77 в пятницу 11 сентября. В этом регионе ежедневно выздоравливает не менее 50 человек. Количество больных на сегодняшний день – 1969 человек. В обоих вышеназванных регионах продолжает действовать первый этап снятия ограничений.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info.

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Таиланд, Дания, Финляндия, Андорра, Италия, Ирландия, Испания, Турция, Куба, Латвия, Кипр, Нигер, Буркина-Фасо, Эстония, Уругвай, Сингапур, Португалия, Словения, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Майотта, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Гвинея, Шри Ланка, Россия, Джибути, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Бахрейн, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Армения, Гана, Камерун, Египет, Оман, Азербайджан, Центрально-Африканская Республика, Кабо-Верде, Южно-Африканская Республика, Саудовская Аравия, Киргизия, Мадагаскар, Черногория, Аргентина, Израиль, Нигерия, Венесуэла, Македония, Замбия, Зимбабве, Филиппины, Эквадор, Доминиканская республика, Узбекистан, Сербия, Болгария, Гонконг, Эсватини, Бразилия, Бангладеш, Боливия, Казахстан, Япония, Сальвадор, Австралия, Малави, Экваториальная Гвинея, Лесото, Вьетнам.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Ватикан (12), Макао (46), Сент-Китс и Невис (17).