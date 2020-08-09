Хроники коронавируса 19

«Рабкор» продолжает наблюдать за развитием эпидемии коронавирусной инфекции в России и в мире. Вторая волна эпидемии продолжает усиливаться в тех странах, где раньше с болезнью справлялись, как например, в Японии, на Мальдивских островах и в Перу. Впрочем, есть страны, в которых на прошлой неделе эпидемия пошла на спад. К ним относятся: Египет, Оман, Азербайджан, Центрально-Африканская Республика и Кабо-Верде. В Азербайджане уже на спад пошла вторая волна эпидемии. Список стран, где эпидемия прошла (см. Приложение) на этой неделе снова уменьшился. На Восточном Тиморе и на Британских Виргинских снова зафиксировали случаи заражения. Однако, на этой неделе эпидемия прошла на Доминике, там два месяца не было новых случаев.

В России эпидемия по данным официальной статистики продолжает идти на спад. Наша страна остается на четвертом месте в мире по общему числу случаев заражения и на одиннадцатом месте по общему количеству летальных исходов. Самый большой ежедневный прирост количества больных по-прежнему наблюдается в Москве. На втором месте по ежедневному приросту все еще остается Свердловская область, а на третьем – Московская. В Ханты-Мансийском автономном округе, который на прошлой неделе был на третьем месте, число выявляемых случаев заболевания в день ото дня снижается, а в Московской области этот показатель начал расти с 28 июля.

В Краснодарском крае с 15 июля наблюдается рост числа ежедневно выявляемых случаев заражения[1]. Рост с 65 случаев заражения в день 15 июля до 125 случаев 6 августа. Этот рост объясняется тем, что в этот регион в условиях закрытых границ устремилось большое число туристов, тем более что Краснодарский край открылся для туристов раньше, чем Крым, к тому же стоимость отдыха там немного дешевле, чем в Крыму[2] (в Крыму, кстати, и общее число случаев заражения 1386, в Севастополе – 371). В результате на сегодняшний день общее число случаев заражения в Краснодарском крае превысило 9 тысяч. В Хабаровском крае число ежедневно выявляемых случаев достигло максимума 25 июля (137 случаев в день) и с тех пор идет на спад (102 сегодня). Общее число случаев заражения в Хабаровском крае превысило 8 тысяч. При этом в Хабаровском крае все еще действует только первый этап снятия ограничений. Таким образом, открытие курортов в способствует распространению эпидемии больше, чем протестная активность.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info .

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Таиланд, Дания, Чехия, Хорватия, Андорра, Италия, Ирландия, Литва, Испания, Турция, Куба, Словакия, Тунис, Латвия, Кипр, Нигер, Люксембург, Венгрия, Буркина-Фасо, Эстония, Уругвай, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия, Норвегия, Катар, Кувейт, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Майотта, Россия, Джибути, Польша, Афганистан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Бахрейн, Непал, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Иордания, Ямайка, Армения, Гана, Камерун, Никарагуа, Египет, Оман, Азербайджан, Центрально-Африканская Республика, Кабо-Верде.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Ватикан (12), остров Мэн (336), Бруней (141), Доминика (18).

[1] https://kuban.aif.ru/dontknows/pochemu_v_krasnodarskom_krae_uvelichivaetsya_chislo_zabolevaniy_covid-19

[2] https://tourism.interfax.ru/ru/analytics/market_overview/71095/