Жители села Шуран обратились к власти с открытым письмом

По просьбе жителей села Шуран «Рабкор» публикует их обращение к Исполкому Лаишевского района Республики Татарстан.

«После двух лет противостояния администрации района и шести последних месяцев активной переписки с различными инстанциями России и Татарстана о нарушении прав сельских детей на образование, о принятии неотложных мер к возобновлению образовательного процесса и сохранению сельской малокомплектной основной школы, жители села Шуран Лаишевкого района Республики Татарстан, казалось бы, смогли достучаться до руководителя Исполкома Лаишевского района. 03 июня 2020г. жители приветствовали изменения в публичных заявлениях руководителя Исполкома Лаишевского района, который ранее высказывался о нецелесообразности приведения помещений основной школы к нормативам ввиду отсутствия в ней спортзала и столовой – что не соответствует действительности. Теперь он сообщил: “Сейчас проводятся работы по устранению нарушений. Для обеспечения безопасности детей они должны быть ликвидированы до начала учебного года. Рассматриваются все возможности, чтоб до строительства нового учебного заведения дети смогли продолжить обучение в местной школе.” https://laishevo.tatarstan.ru/index.htm/news/1761893.htm К сожалению, публичные заявления не находят подтверждения в письменных ответах. Доводы руководителя, должного решать вопросы обеспечения жизнедеятельности населения, прямым и явным образом противоречат жизненным потребностям и чаяниям жителей села Шуран. Во-первых, Администрация района, являясь учредителем школы, зная об обязательности исполнения требований предписания Роспотребнадзора, не предпринимает действий, направленных на устранение нарушений в области санитарно-эпидемиологических требований. Ремонт помещений, приобретение пособий, технических средств обучения, учебных расходов относится к компетенции образовательных организаций (п.2ч.3ст.28 ФЗ №273). Средства на эти цели должны быть предусмотрены учредителями данных организаций, применительно к государственным (муниципальным) образовательным организациям – соответствующими бюджетами. Местные власти обязаны выделять денежные средства на ремонтные работы, содержание спортивных зон при образовательных учреждениях, благоустройство прилегающей территории. На заявления администрация района отвечает отписками посредством общих фраз, не внося ясности и определённости в положение, дезинформируя жителей о принятом судом решении об аннулировании лицензии на осуществление образовательной деятельности. По факту же Лаишевский районный суд обязал школу устранить выявленные нарушения требований санитарного законодательства. Во-вторых, Настойчиво предлагая родителям ежедневно возить детей в другую школу, администрация района признаёт, что дорога одна и альтернативы ей нет. Однако, информацией об оснащённости автобуса, данными водителя и собственника автопарка, умышленно затушёвывает опасность самого школьного автобусного маршрута, что подтверждается официальными сведениями ГИБДД МВД РФ о показателях состояния безопасности дорожного движения http://stat.gibdd.ru/ За 2019г. на участке федавтострады “Казань-Оренбург” Р-239 от 53-его км. (близ села Среднее Девятово, куда предлагается возить детей) до 68-ого км. (поворот на село Шуран) в ДТП погибло 5 чел., ранено 11 чел. За 2018г. на участке от 67-ого км. до 68-ого км. (поворот на село Шуран) зафиксировано 5 ДТП ранено 8 чел., что подпадает под понятие аварийно-опасный участок дороги (ст.2 №196-ФЗ “О безопасности дорожного движения”). ДТП с 4-мя погибшими и 3-мя ранеными произошло 16 ноября 2019г. на 68-мом км. – поворот на село Шуран, который не оформлен, отсутствуют: освещение, павильон автобусной остановки, светофор, расширение дорожного полотна и т.п. Таким образом администрация района, осознавая вероятность ужасных последствий, намеревается переложить ответственность, в случае гибели детей в ДТП на опасном маршруте, на их родителей. В-третьих, Администрация района, уничтожив ранее клуб, почту и прочую инфраструктуру в селе Шуран, хочет восстановить её за счёт ухудшения имеющегося положения детей. Решив строить когда-то МФЦ с начальной школой, она целенаправленно изменяет вид школы с основной (1-9 класс) на начальную (1-4 класс), исключая из образовательного процесса программу основного общего образования, планирует ликвидацию получения детьми по месту жительства общего образования более высокого уровня, который является обязательным в силу ч.4 ст.43 Конституции РФ. Перевод основной школы в начальную есть изменение правового статуса образовательного учреждения, поскольку при этом изменяется вид учреждения и уровень реализуемых им программ, что будет отражено в уставе и в наименовании учреждения. Таким образом произойдёт существенное изменение назначения в сторону ухудшения, имеющегося в селе Шуран, объекта социальной инфраструктуры для детей. При этом администрация района ставит под угрозу жизнь школьников и нарушает основополагающие принципы местного самоуправления, игнорируя заявления жителей, социально-культурную функцию основной школы и демографическую ситуацию в селе. Что абсолютно недопустимо, противоречит действующему законодательству, в том числе в сфере образования, целью которых является создание наиболее благоприятных условий для обучающихся, а не уничтожение уже имеющихся условий. Школьники сегодня безопасно, в пешеходной доступности, учатся по программам начального и основного общего образования (1-9 класс), проходят государственную итоговую аттестацию и получают документ об образовании – аттестат. Школа с 1920г. размещена в приспособленном здании – памятнике культурного наследия 1750г. постройки. Летом 2013г. в здании был проведён капремонт, полностью заменена кровля. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности – получено. Исходя из местных условий и возможностей школы, с учётом количества обучающихся, имея ввиду п.п. 1.4., 4.13., 3.4., 9.2., 10.20., 9.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 2.7., 11.1., 11.2., 11.3. СанПиН 2.4.5.2409-08, в здании школы на 1-ом этаже оборудовано помещение спортзала и выделено помещение для организации питания обучающихся. Устранив в помещениях здания школы щели, трещины (п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10) и организовав доставку горячего питания (п.6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08) из наиболее близко расположенного учебного заведения, где имеется своя горячая кухня, – нет необходимости в ежедневных дальних перевозках детей в другую школу и обратно, подвергая их жизнь смертельной опасности. На основании изложенного, требуем от Исполкома Лаишевского района Республики Татарстан: 1) Официально обозначить сроки начала и окончания ремонтных работ по устранению в помещениях здания школы щелей, трещин и закупки оборудования для помещения приёма доставляемой горячей пищи, с целью исполнения школой требований предписания Роспотребнадзора и возобновлению образовательного процесса к началу учебного года, 2) Не ставить под угрозу жизнь детей на опасном маршруте и не перекладывать ответственность, в случае гибели школьников в ДТП на федавтостраде, на их родителей. Сохранив обучение в существующем здании школы до строительства и ввода в эксплуатацию нового здания, 3) Не отягчать положение детей. Изменить проект строительства МФЦ с начальной школой (1-4 класс) в селе Шуран, сохранив имеющийся на сегодня вид образовательного учреждения – основная общеобразовательная школа (1-9 класс). 23 июля 2020г.

Жители, родители и дети села Шуран Лаишевского района Республики Татарстан».

Видео тут: https://www.youtube.com/watch?v=6uvCXdcLnCI&feature=emb_logo