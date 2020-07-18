Профсоюз «Учитель» выступил с петицией на Change.org

В сентябре 2020 года в российских школах планируется проведение ВПР (Всероссийских проверочных работ). Это мероприятие нанесет серьезный ущерб психологическому состоянию школьников и вынудит учителей потратить бесценное время очного обучения на бессмысленное тестирование.

Мы требуем от Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора отказаться от проведения ВПР осенью 2020 года!

Мы призываем учителей и родителей:

– подписать эту петицию,

– разместить ее в родительских чатах и на страницах в соцсетях,

– отказываться от проведения ВПР-2020 в своих школах.

Подписать петицию можно тут:

https://www.change.org/p/федеральная-служба-по-надзору-в-сфере-образования-и-науки-отменить-впр-осенью-2020-года?utm_content=cl_sharecopy_23508695_ru-RU%3A2&recruiter=289613989&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition