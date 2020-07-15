Хроники коронавируса 16

«Рабкор» продолжает следить за развитием пандемии коронавируса в России и в мире. За прошедшую неделю из списка стран, где эпидемия прошла, выбыли две страны: Монтсеррат и Сен-Пьер и Микелон. Однако, новых стран, где в течение месяца не было новых случаев, за прошедшую неделю не добавилось. Список стран, где эпидемия пошла на убыль, наоборот, пополнился, впрочем среди добавившихся стран нет ни одной европейской. Добавились Пакистан, Бахрейн, Непал, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Иордания и Ямайка, а выбыли Румыния и Эквадор. Можно предположить, что в Европе поднимается вторая волна коронавируса, тогда как Африка, Ближний Восток, Средняя Азия и Южная Америка справляются с первой.

В России по данным официальной статистики продолжает развиваться тенденция к улучшению ситуации. За последнюю неделю у России сменился «конкурент» за четвертое место в мире по случаям заражения: в Южной Африке заражается ежедневно больше одиннадцати тысяч человек. Похоже, страны БРИКС могут быть объединены не только по экономическим, но и по эпидемиологическим показателям. В Китае началась эпидемия, Бразилия занимает второе место в мире по числу случаев заражения, Индия – третье, Россия – четвертое, Южная Африка пока девятая в этом печальном рейтинге.

В связи с улучшающимися показателями по власти постепенно снимают запреты. В Москве остается под запретом только проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. В связи с этим, стоит напомнит читателям, что акция Бессмертный полк была отложена на 24 июля, а она представляет из себя не что иное, как массовое мероприятие на открытом воздухе. На этой неделе станет ясно, решаться ли власти на проведение этой акции или отложат до лучших времен.

В Хабаровском крае массовые мероприятия на открытом воздухе начались в субботу без каких либо разрешений и пока не заканчиваются. Если обратиться к данным по коронавирусу в Хабаровском крае, то можно обнаружить, что в конце июня край по количеству заражений на 100 тысяч жителей был на четвертом месте в Дальневосточном федеральном округе. В ДФО этот показатель ниже, чем в среднем по России: в России 436,6 заболевших на 100 тысяч, в ДФО 262,2, в Хабаровском крае 311,1[1]. В целом на сегодняшний день в Хабаровском крае было больше пяти тысяч заболевших, чуть меньше половины из которых уже выздоровели[2]. Таким образом, в Хабаровком крае наметился перелом в ходе эпидемии. Стоит отметить, что жители края в начале июля жаловались, что им приходиться больше двух недель ждать результатов анализов, так что цифры статистики могут не успевать за реальным количеством больных[3]. Долгое ожидание результатов связывают с перегруженностью лабораторий края. Хабаровский край находится на первом этапе снятия ограничений. В первый день протестов в Хабаровске, ограничительные меры были продлены на две недели[4]. Небольшой прирост числа заболевших в день в крае действительно имеется. Там заболевает чуть больше ста человек в день. Об особенно большом приросте в 120 человек было объявлено в понедельник 13 июля. Наверное, какая-нибудь лаборатория тяжело трудилась все воскресенье. Пока власти ограничиваются продлением ограничительных мер, если протесты будут продолжаться, коронавирус могут выявлять более усиленно и даже ввести повторно самоизоляцию или комендантский час. Если протесты не утихнут и дальше, возможно власти задействуют полицейские силы из других регионов или, в совсем уж крайнем случае, введут в край войска. Дойдет ли до таких крайних мер, покажет время.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info .

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Австралия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Гонконг, Таиланд, Дания, Чехия, Хорватия, Андорра, Италия, Ирландия, Литва, Испания, Турция, Япония, Куба, Словакия, Тунис, Латвия, Кипр, Нигер, Сербия, Люксембург, Венгрия, Буркина-Фасо, Эстония, Уругвай, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия, Норвегия, Катар, Кувейт, Замбия, Чад, Чили, Канада, Таджикистан, Майотта, Мальдивскиая республика, Россия, Перу, Джибути, Польша, Афганистан, Судан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи, Пакистан, Бахрейн, Непал, Демократическая Республика Конго, Гаити, Сомали, Гвинея Бисау, Иордания, Ямайка.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Сен-Бартелеми (6), Ангилья (3), Фолклендские острова (13), Восточный Тимор (24), Карибские Нидерланды (7), Лаос (19), Ватикан (12), Британские Виргинские острова (8), остров Мэн (336), Бруней (141), Гренада (23).

[1] https://www.dvnovosti.ru/khab/2020/06/30/116568/

[2] https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/

[3] https://www.dvnovosti.ru/khab/2020/07/05/116797/

[4] https://www.dvnovosti.ru/khab/2020/07/11/117167/