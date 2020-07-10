Хроники коронавируса 15

Рабкор продолжает следить за развитием пандемии нового коронавируса в России и в мире. За прошедшую неделю в списке стран, где эпидемия прошла случилась убыль. Из него выбыли острова Сент-Китс и Невис, Фарерские острова, Фиджи, Синт-Мартен и Лихтенштейн. Новых стран в этот список не добавилось, однако, список стран, где эпидемия отступает пополнился. В него вошли: Польша, Афганистан, Судан, Сьерра Леоне, Йемен, и острова Сан-Томе и Принсипи. Список идущих на поправку стран тоже понес потери. Из него выбыли Израиль и Франция.

Россия по общему числу заражений за неделю переместилась с третьего места на четвертое. В понедельник 6 июля нашу страну по этому показателю обогнала Индия. Впрочем, наметилась следующая страна, которая может обогнать Россию по общему числу случаев заражения. Это – Мексика, в день там заболевает около 6900 человек. По общему числу летальных исходов наша страна продолжат оставаться на одиннадцатом месте в мире. Россия продолжает оставаться в числе стран, где эпидемия пошла на спад.

Хотя наметилась тревожная тенденция. Дело в том, что на этой неделе по количеству заболевших за день на второе место в России вышел Санкт-Петербург, потеснив Московскую область[1]. Не смотря на растущие количество больных, мэр Санкт-Петербурга продолжает снимать ограничения, хотя и не так быстро как в Москве[2]. Также тяжелой остается ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе, но там почти не снимают ограничений, и в Свердловской области, где ограничения наоборот снимают[3]. В случае, если тенденция к увеличению числа больных в регионах сохраниться, через некоторое время можно будет ожидать ухудшения общей ситуации. Положение усложняется еще и тем, что ни один большой город в России еще не закрывался на карантин в связи с эпидемией, то есть жители одного города могут занести болезнь в другой. Особенно это критично в ситуации, когда город является туристическим центром, как Санкт-Петербург. Таким образом, развитие внутреннего туризма в период эпидемии может усугубить ситуацию, приводя к новым и новым вспышкам.

Лилия Светлова

Приложение

Списки получены на основании интерпретации данных сайта worldometers.info .

Список стран, где эпидемия отступает.

Страны расположены в хронологическом порядке по времени улучшения эпидемиологической ситуации. В списке указаны те страны, где общее число случаев заражения превысило 700.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Австралия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Гонконг, Таиланд, Дания, Чехия, Хорватия, Андорра, Италия, Ирландия, Литва, Испания, Турция, Япония, Куба, Словакия, Тунис, Латвия, Кипр, Нигер, Румыния, Сербия, Люксембург, Венгрия, Буркина-Фасо, Эстония, Уругвай, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия, Норвегия, Катар, Кувейт, Замбия, Чад, Чили, Канада, Эквадор, Таджикистан, Майотта, Мальдивскиая республика, Россия, Перу, Джибути, Польша,Афганистан, Судан, Сьерра Леоне, Йемен, Сан-Томе и Принсипи.

Список стран, где эпидемия прошла.

В скобках указано общее количество случаев заражения.

Сен-Бартелеми (6), Ангилья (3), Сен-Пьер и Микелон (1), Фолклендские острова (13), Восточный Тимор (24), Монтсеррат (11), Карибские Нидерланды (7), Лаос (19), Ватикан (12), Британские Виргинские острова (8), остров Мэн (336), Бруней (141), Гренада (23).

[1] https://m.fontanka.ru/2020/07/09/69357652/

[2] https://m.fontanka.ru/2020/07/09/69359224/

[3] https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/