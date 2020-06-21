Анна Очкина избрана председателем региональной СР в Пензе

20 июня состоялась конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Пензе. Новым председателем областной организации единогласно избрана Анна Очкина, социолог и автор «Рабкора». В тот же день Очкина была выдвинута кандидатом на пост губернатора Пензенской области. Опрос пензенского Телеграм-канала «Желтый Дом», проведенный как раз накануне этого события, продемонстрировал заметный рост рейтинга Очкиной на фоне стабильно высокого уровня поддержки КПРФ и стремительно падающих рейтингов как «Единой России», так и действующего губернатора Ивана Белозерцева. По сведениям канала «Белозерцев получил 23% голосов. Это очень мало. Скорее всего, у пользователей более “народных” соцсетей, типа Одноклассников, его рейтинг будет ещё ниже». Потенциальный кандидат от КПРФ Георгий Камнев набрал 41%, причем, по оценке канала, это не столько его личный рейтинг, сколько рейтинг партии. Однако высокая поддержка КПРФ может обернуться проблемами с прохождением муниципального фильтра, который пока находится под контролем губернаторской администрации. По мнению канала, «Очкина сможет сконцентрировать на себе голоса протестного электората в случае, если Камнев не будет допущен до выборов».

Оценивая развитие событий, канал делает вывод, что у “Справедливой России” в Пензе может появиться новая “звезда”.