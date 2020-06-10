Delivery Club: итоги забастовки

Акция курьеров компании Delivery Club, прошедшая 5 июня, была одной из первых стачек в сервисном секторе. В протесте принимало участие около 40 курьеров, которые пришли к офису Delivery Club. Никаких лозунгов они не скандировали. «Мы собрались, чтобы с нас сняли лишние штрафы. Вот я, например, работаю пешим курьером, мне раньше давали заказы до трех километров, а теперь дают до пяти. Сами подумайте, как пеший курьер может столько километров пешком пройти и сколько это по времени», — объяснил один из участников акции. Курьеры также требовали вернуть старые правила, когда они везде успевали и из-за этого никому не выписывали штрафы. Протестующие хотели поговорить с кем-нибудь из руководства компании, но за два с лишним часа из администрации Delivery Club на разговор к ним никто не вышел.

Уже после окончания акции руководство компании заявило, что недовольство работников могло быть вызвано экспериментом по увеличению зоны доставки. Этот эксперимент проводили всего несколько дней, и отменили еще до появления сообщений о грядущей забастовке. Сейчас, по словам менеджеров компании, все несправедливые штрафы курьерам уже отменили, а деньги им начали возвращать. А прокуратура начала проверку Delivery Club из-за жалоб курьеров.

Таким образом можно считать, что даже весьма ограниченная по своим масштабам акция протеста достигла успеха. Однако долгосрочная борьба за права работников не может быть успешной без организованности. Отчасти такую работу проводит Союз курьеров России. Но в масштабах страны решающую роль могут сыграть только свободные профсоюзы.

Источники:

https://www.rbc.ru/business/05/06/2020/5eda3a159a794730359e337c

https://rtvi.com/topics/zabastovka-kurerov-deliveri/