Забастовка шахтеров в ЛНР

5 августа на шахте «Комсомольская» в ЛНР началась забастовка подземных рабочих второй смены. Причиной послужила задолженность по заработной плате за март и апрель, которые руководство неоднократно обещало погасить.

Ранее, 21 апреля, на этой шахте так же проходила забастовка с требованиями погашения задолженности. В результате все горняки, оставшиеся внутри, получили честно заработанные деньги за февраль и март (особо отметим, что рассчитались только с теми, кто продолжал борьбу до конца и не выходил из шахты). Остаток задолженности руководство пообещало погасить до 15 мая и передать шахту из фактически собственности ВТС олигарха Курченко в государственную. Однако, проведенная в итоге реорганизация не привела к заметному улучшению условий труда, что вынудило шахтеров вновь начать борьбу.

Забастовка уже дала первые результаты – вечером 5 августа руководство частично погасило задолженность за март перед находящимися под землей горняками. Однако, уже на следующий день пригрозило уволить 130 человек, находящихся под землей. А уже утром 7 августа пропала связь с горняками, а в Антрацитовском районе введен карантин – ограниченно движение транспорта и отключена мобильная связь. Так же стало известно, что шахта заблокирована сотрудниками МВД ЛНР.

Опасаясь за свои прибыли, республиканские власти решили подавить забастовку силовым путем, и сейчас необходима максимальная солидарность с борющимися за свои права рабочими! Не произволу и полицейскому беспределу! Да здравствует солидарность трудящихся!