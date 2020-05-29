Хроники коронавируса 9

За прошедшую неделю пополнилось число стран, где эпидемия пошла на спад. К этим станам прибавились Сингапур, Португалия, Словения и Грузия. Однако, есть и страны, где затихавшая было эпидемия опять разбушевалась. Это две африканские страны и одна азиатская: Джибути, Мали и Киргизия. Из числа стран, где эпидемия закончилась, выбыли две территории: Гренландия и Западная Сахара. Зато добавилось к этому числу сразу шесть: Фарерские острова, Фолклендские острова, Восточный Тимор, Белиз, Монтсеррат и Папуа-Новая Гвинея.

Россия же 24 мая перешла со второго на третье место по количеству случаев заражения коронавирусом. На втором месте теперь находится Бразилия. Однако, это не помешало нашей стране обогнать штат Нью-Йорк по вышеуказанному параметру 28 мая. В США штат Нью-Йорк лидирует по количеству заражений среди всех штатов. До недавнего времени этот штат даже опережал все страны мира, теперь его обогнали Бразилия и Россия. Судя по официальной статистике, в России теперь ежедневно выявляется все меньше и меньше случаев заражения, но эта тенденция должна быть устойчивой, чтобы ситуация изменилась к лучшему. По количеству летальных исходов Россия продолжает оставаться на семнадцатом месте в мире. Однако остаются вопросы по поводу качества нашей статистики.

Последствия смягчения вызванных эпидемией запретов начнут сказываться на следующей неделе. Впрочем, министерство здравоохранения на этой неделе рекомендовало не учитывать в статистике больных коронавирусом в легкой форме[1], таким образом, статистика может улучшиться из-за изменения методики подсчета больных. Также во вторник министерство здравоохранения подтвердило смерть 101 врача от коронавируса[2].

Между тем главврач 122 больницы Петербурга сообщил о массовом увольнении врачей[3]. Это событие, как он считает, связано с истерией по телевизору. С отсутствием средств индивидуальной защиты в начале эпидемии, с неразберихой с доплатами врачам или с тем, что в Петербурге заразилось более трех тысяч врачей[4], главврач увольнения почему-то не связывает. Первоначально новость об увольнениях врачей была опубликована на сайте «Интерфакс», но затем на этом сайте новость была отредактирована. С впечатляющими результатами редактуры читатель может ознакомиться, перейдя по ссылке.

Лилия Светлова

Приложение

Список стран, где эпидемия отступает. Страны расположены в хронологическом порядке:

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Австралия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Гонконг, Таиланд, Израиль, Дания, Чехия, Финляндия, Хорватия, Андорра, Италия, Ирландия, Узбекистан, Македония, Литва, Испания, Турция, Япония, Марокко, Куба, Словакия, Тунис, Латвия, Кипр, Нигер, Коста Рика, Румыния, Сербия, Люксембург, Венгрия, Греция, Албания, Буркина-Фасо, Франция, Панама, Эстония, Шри Ланка, Уругвай, Босния и Герцеговина, Сингапур, Португалия, Словения, Грузия.

Список стран, где эпидемия прошла:

Новая Каледония, Сен-Бартелеми, Ангилья, Сен-Пьер и Микелон, Макао, Эритрея, Сент-Китс и Невис, Сейшельские острова, Фарерские острова, Фолклендские острова, Восточный Тимор, Белиз, Монтсеррат, Папуа-Новая Гвинея.

[1] https://www.interfax.ru/russia/710612

[2] https://www.interfax.ru/russia/710370

[3] https://lenta.ru/news/2020/05/26/doctors/

[4] https://www.interfax.ru/russia/710364