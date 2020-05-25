В Башкирии учёные НИИ в видеообращении к Путину жалуются на притеснения

В Уфе молодые ученые Института нефтехимии и катализа Ууфимского федерального исследовательского центра РАН жалуются на притеснения руководителя центра Ахата Мустафина и необоснованное увольнение директора института Владимира Дьяконова.

Коллектив записал видеообращение к президенту страны Владимиру Путину, министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, президенту Академии наук Александру Сергееву, главе Башкортостана Радию Хабирову с просьбой разобраться в ситуации.

Институт нефтехимии и катализа является одним из лидеров России и мировой науки по направлениям органическая химия и катализ. Научные показатели учреждения держатся на высочайшем уровне. В институте трудятся более 80 научных сотрудников, из которых более половины молодые ученые — кандидаты, доктора наук в возрасте до 25 лет.

«В создании и организации института большую роль сыграл выдающийся ученый мирового уровня, заслуженный деятель науки РБ Усеин Джемилев. На смену ему 4 года назад пришел молодой перспективный ученый, профессор Владимир Дьяконов, пользующийся большим уважением и авторитетом в коллективе. Под его руководством научные показатели института значительно выросли, он получил передовое оборудование, что позволяет выполнить майские указы президента в срок по национальному проекту. Однако после назначения врио председателя УФИЦ РАН Ахата Мустафина, в течение года происходят дерганья руководства нашего института, что приводит в дестабилизации его деятельности и сильно подрывает нашу работу. Возникают проверки прокуратуры, постоянные вызовы в суды. В этот непростой для страны период пандемии по коронавирусу был указ президента страны не увольнять сотрудников. И вместо того, чтобы поддержать талантливого молодого директора, успешно выполняющего госсзадания, он, к сожалению был уволен со своего поста, находясь при этом на больничном.На смену его пришел человек с сомнительной репутацией, с образованием биолога, который к профильному институту не имеет никакого отношения. При этом нам надо выполнять госзадания и многочисленные проекты грантов. Такое необоснованное решение руководства УФИЦ РАН подрывает выполнение и достижение поставленных перед коллективом задач. Кроме того, у института постоянно пытаются изъять деньги на погашение непонятных долгов. Мы просим вас принять меры, остановить этот произвол и восстановить в должности Дьяконова. Наши интересы связаны только с наукой, и мы хотим трудиться на благо страны и республики», — говорится в обращении.

По словам заведующей лабораторией органического синтеза Института нефтехимии и катализа Людмилы Парфеновой, с приходом на должность руководителя УФИЦ РАН Ахата Мустафина создалась контрпродуктивная обстановка.

«Начиная с осени прошлого года не прекращаются попытки рейдерского захвата нашего института путем смещения с поста директора Владимира Дьяконова. С приходом Ахата Мустафина институт лихорадит, идут постоянные придирки, выговоры, суды, создается нерабочая атмосфера. Идут попытки замены руководства института людьми, не имеющими никакого отношения к институту, науке. Фактически все это приводит к развалу учреждения. Мы категорически не согласны со сменой директора, против тех людей, которых силой навязывают нам извне. В конечном итоге, под угрозой выполнения оказываются госзадания лабораторий, выполнение проектов РФФ и РНФ. Недавно, вы, Владимир Владимирович, говорили о важности сохранения научных коллективов. Убедительно просим вмешаться в создавшуюся ситуацию и привлечь к ответственности лиц, работающих на развал института и нашего коллектива», — сказала доктор наук.

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http://www.bashinform.ru/news/1453869-v-bashkirii-uchyenye-nii-v-videoobrashchenii-k-putinu-zhaluyutsya-na-pritesneniya/