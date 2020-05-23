Хроники коронавируса 8

На прошлой неделе к группе стран, где эпидемия пошла на спад прибавились Франция, Панама, Эстония, Шри Ланка, Мали, Уругвай, а также Босния и Герцеговина. В южноамериканском государстве Суринам, где прошла первая вспышка коронавирусной инфекции, опять выявили новый случай заболевания. Однако, в списке стран, где эпидемия прошла, на этой неделе тоже есть прибавление. В Макао, Эритрее, Доминике, на Сейшельских островах, а также в Федерации Сент-Китс и Невис уже больше месяца не выявлено новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

В воскресенье 17 мая Россия обогнала Испанию по числу случаев заражения коронавирусом и вышла на второе место в мире по этому показателю. Однако, за прошедшую неделю наметилась пока слабая тенденция к улучшению ситуации. Число новых случаев заражения начало снижаться. Если статистика достоверна и если эта тенденция станет устойчивой, то и число больных начнет снижаться и эпидемия пойдет на спад. Последствия выхода на второе место в мире тоже начинают сказываться, так как число смертельных случаев в день продолжает расти. По общему числу летальных исходов Россия продолжает оставаться на семнадцатом месте в мире.

На степень тяжести ситуации, в которую попало российское общество, указывают и новости о заражении врачей коронавирусом или даже смерти от него. Так, например в Подмосковье заразилось почти две тысячи медиков[1] , а в Дагестане от коронавируса умерло более 40 врачей, хотя по официальным данным в этом регионе всего умерло 27 человек[2]. Такие расхождения говорят о качестве сбора статистики. Скорее всего по итогам года окажется, что в России свирепствовал не только коронавирус, но и внебольничная пневмония. На этом фоне требования врачей о предоставлении им необходимых средств индивидуальной защиты выглядят абсолютно оправданными. Однако, врачи не везде встречают понимание. Например, в Чечне Рамзан Кадыров потребовал уволить пожаловавшихся на нехватку средств защиты врачей[3]. Количество врачей от таких мер, по-видимому, не увеличилось.

Лилия Светлова

Приложение

Список стран, где эпидемия отступает. Страны расположены в хронологическом порядке.

Китай, Южная Корея, Швейцария, Австрия, Австралия, Германия, Иран, Исландия, Малайзия, Новая Зеландия, Гонконг, Таиланд, Израиль, Дания, Чехия, Финляндия, Хорватия, Андорра, Италия, Ирландия, Узбекистан, Македония, Литва, Испания, Турция, Япония, Марокко, Куба, Словакия, Джибути, Тунис, Латвия, Киргизия, Кипр, Нигер, Коста Рика, Румыния, Сербия, Люксембург, Венгрия, Греция, Албания, Буркина-Фасо, Франция, Панама, Эстония, Шри Ланка, Мали, Уругвай, Босния и Герцеговина.

Список стран, где эпидемия прошла.

Гренландия, Новая Каледония, Сен-Бартелеми, Ангилья, Западная Сахара, Сен-Пьер и Микелон, Макао, Эритрея, Сент-Китс и Невис, Сейшельские острова.

[1] https://ria.ru/20200518/1571590361.html

[2] https://www.kommersant.ru/doc/4347609

[3] https://lenta.ru/news/2020/05/17/trebovanie/