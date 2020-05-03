Как британцы реагируют на самоизоляцию

Британцы делятся на три группы в зависимости от их реакции на карантин, вызванный коронавирусом, – принимающую, страдающую и сопротивляющуюся.

Почти половина из них приняла новый образ жизни в соответствии с правилами карантина, показал анализ Королевского колледжа Лондона.

Около 48% жителей Великобритании относят себя к категории «принимающих», в то время как около 44% — страдают, а 9% сопротивляются переменам. Наибольшую долю «принимающих» составляют люди в возрасте от 55 до 75 лет.

Бобби Даффи, директор Института политики в Королевском колледже Лондона, который руководил группой, проводившей исследование, сказал: “Большая часть населения полностью поддерживает эти меры, но даже внутри этой группы есть четкие разграничительные линии между теми, кто справляется довольно хорошо, и теми, кто действительно страдает. Почти все из этой страдающей группы чувствуют себя более тревожно и подавленно, и шесть из десяти людей теряют сон”.

Те, кто входит в «принимающую» группу, имеют наибольшую уверенность в том, что правительство справится с этой вспышкой, заявили исследователи, в то время как страдающие, скорее всего, подумали, что Британия действовала слишком медленно. Принимающие, по большей части, проголосовали за консерваторов и поддержали Брексит, и только 28% из них заявили, что они потенциально сталкиваются с финансовыми трудностями в результате изоляции.

Исследователи обнаружили, что 93% людей, признавшихся в страданиях, сказали, что они полностью или большую часть времени следуют правилам изоляции, но тот же процент сообщает о том, что они чувствуют себя более тревожными и подавленными, а 64% из них теряют сон.

Почти две трети респондентов, заявивших, что они страдают, были женщинами.

Опрос 2250 взрослых, проведенный Ипсосом Мори в начале апреля, показал, что молодые люди, скорее всего, находятся в группе сопротивления.

Около 58% сопротивляющейся группы считают, что слишком много шума делается вокруг риска коронавируса, по сравнению только с 14% населения страны в целом.

Только 49% от сопротивляющейся группы говорят, что они всегда или почти всегда придерживаются правил карантина, и они с меньшей вероятностью будут следовать официальным правилам, например, соблюдение дистанции в 2 метра вне дома.

Сопротивляющиеся более оптимистичны в вопросах финансового восстановления Британии, чем любая из групп: 33% из них ожидают, что экономика начнет восстанавливаться через три месяца или меньше, по сравнению с лишь 11% тех, кто отрицает это.

Карантин был объявлен правительством 23 марта в попытке замедлить распространение вируса, и британцам заявили, что они могут покидать свои дома только для покупки предметов первой необходимости, физических занятий один раз в день, по медицинским нуждам или чтобы пойти на работу, если они не могут работать из дома.

На прошлой неделе было предложено, чтобы люди могли встречаться с 10 друзьями и членами семьи в соответствии с новыми правилами карантина.

Источник: https://www.aol.co.uk/news/2020/04/28/britons-react-to-coronavirus-lockdown-in-one-of-three-ways-whic/?ncid=webmail&guccounter=1

Перевели: Александра Вовненко, Анастасия Ганьшина, Екатерина Новожилова