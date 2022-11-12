Ожидаемая продолжительность жизни: США и Куба во время ковида

Недавно полученные данные показывают, что в период между 2019 и 2021 годами ожидаемая продолжительность жизни в США (76.1 года) резко (почти на три года) снизилась, тогда как на Кубе поднялась на 0.2 года (достигнув 78.98 года). Однако в 1960 году, через год после революции, продолжительность жизни на Кубе составляла 64.2 года — на 5.6 года меньше, чем в США (69.8 года). Как я показал в книге Кубинская система здравоохранения, остров быстро нагнал США, и в период с 1970 по 2016 год две страны шли ноздря в ноздрю: были годы, когда ожидаемая продолжительность жизни оказывалась выше на Кубе, и годы, когда лидировала Америка, но разрыв никогда не составлял больше одного года.

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в США и на Кубе, 2017-2021

Год ОПЖ в США ОПЖ на Кубе США – Куба 2021 76.1 79.0 – 2.9 2020 78.8 78.9 -0.1 2019 79.0 78.8 +0.2 2018 78.7 78.7 0.0 2017 78.6 78.6 0.0

Картина оставалась прежней и в начале пандемии COVID-19, но затем резко изменилась: внезапно ожидаемая продолжительность жизни в США упала ниже кубинской. Журналист BBC News Бернд Дибасманн Мл. писал, что “с 1996 года в США не было столь низкой ожидаемой продолжительность жизни. Государственная статистика демонстрирует, что сейчас ОПЖ при рождении составляет 76.1 года в сравнении с 79 годами в 2019 году. Это — самое стремительное падение на два года за сто лет”. В период с 2019 по 2020 год “ожидаемая продолжительность жизни снизилась во всех 50 штатах и в округе Колумбия”.

Как в стране, перед которой стоят такие проблемы, как перед Кубой, ожидаемая продолжительность жизни может быть почти на три года выше, чем в США? По-видимому, ответ на вопрос можно найти в том, как по-разному две эти страны встретили пандемию COVID-19.

COVID как лакмусовая бумага

Данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний свидетельствуют, что “COVID-19 стал основной причиной [изменения ожидаемой продолжительности жизни]. Статистика показывает, что именно он на 50 % ответственен в снижении ОПЖ за период с 2020 по 2021 год. Вклад пандемии в снижение ОПЖ за период с 2019 по 2020 год — 74 %”.

Принципиальное различие между двумя странами заключается в том, что Куба гарантирует доступ к здравоохранению всем, рассматривая его как одно из прав человека, тогда как американская система основана на получении прибыли и политическом пиаре. Когда началась пандемия COVID-19, власти США несколько месяцев промедлили, тогда как Куба немедленно начала проводить медицинские мероприятия.

Кубинское Министерство здравоохранения разработало государственную стратегию реагирования ещё до того, как первый житель острова заболел. На телевидении проводили ежедневные пресс-конференции, на которых подробно сообщалось о состоянии новых пациентов и результатах посвящённых COVID-19 заседаний кабинета министров, а граждан извещали о самых действенных мерах по защите себя и окружающих. Повсеместно были введены социальное дистанцирование, ношение масок и отслеживание контактов между людьми.

Студенты кубинских медицинских ВУЗов ежедневно устраивали поквартирные обходы, расспрашивая граждан об их самочувствии. В задачи студентов входили получение данных опросов и дополнительные посещения домохозяйств, где проживали старики, младенцы и люди, больные респираторными заболеваниями. Сотрудники поликлиник оказывали помощь в случаях, когда вмешательство врачей не требовалось, а если пациенты нуждались в более серьёзном лечении, направляли их в больницы. Чиновники на самых высоких руководящих постах оперировали медицинскими данными. Таким образом, каждый гражданин Кубы и каждый работник системы здравоохранения — от участковых врачей до сотрудников самых уважаемых исследовательских институтов, — участвовал в формировании политики в области здравоохранения.

В результате такого инклюзивного подхода к 21 июля 2020 года на Кубе было зарегистрировано всего лишь 87 смертей от COVID-19, тогда как в США умерло 140 300 человек. Население США в тридцать раз больше, чем население Кубы, а людей там погибло в 1613 раз больше.

Обращают на себя внимание две особенности кубинской реакции на пандемию. Во-первых, Куба НЕ располагает большими средствами, которые можно было бы потратить на здравоохранение. По сути дела, расходы на человека в год там составляют меньше десятой части того, что тратит США, но эти деньги распределяются разумно и системно. Во-вторых, кубинская система здравоохранения — часть глобальной: во время пандемии COVID-19 Куба продолжала посылать тысячи медиков в другие страны.

За последние 60 лет больше 400 000 кубинских медиков работало в 164 странах, изменив к лучшему жизни сотен миллионов людей. Помимо того, это так кубинские врачи получают опыт лечения болезней и медицинских проблем, с которыми они не столкнулись бы на родине, это пример позитивной международной дипломатии. С другой стороны, складывается впечатление, что усилия американской дипломатии сосредоточены на выдвижении угроз и/или их воплощении.

Не ковидом единым

В новостных сводках упоминаются и другие причины более короткой ожидаемой продолжительности жизни в США: передозировки наркотиков, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая печёночная недостаточность и цирроз, а также суициды. Корпоративные СМИ признают также существование дискриминации по расовому признаку.

Некоторый прогресс в области сокращения различий в ожидаемой продолжительности жизни между чернокожим и белым населением США был достигнут, но за 2018-2020 годы всё переменилось: ОПЖ снизилась на 1.36 года для белых, 3.25 года для испаноговорящих, и на 3.88 года для чернокожих американцев.

Ещё радикальнее снизилась ожидаемая продолжительность жизни для коренных американцев и аборигенов Аляски. С 2019 года она “упала на 6.6 года — больше, чем вдвое, если сравнивать с населением США в целом”.

В США существуют многочисленные группы населения, противодействующие попыткам государства провести вакцинацию или ввести ношение масок. Разумеется, громче всего протестуют правые, с яростным презрением реагирующие на саму идею кампаний по охране общественного здоровья. И хотя «цветные» американцы подвержены заблуждениям, у них немало вполне обоснованных страхов: они боятся, что их будут игнорировать, что им будут лгать или подвергнут их правительственным экспериментам наподобие Исследования сифилиса Таскиги. Между расизмом не нежеланием вакцинироваться существует явная связь.

Игнорируемые факторы

Помимо роста уровня заболеваемости COVID-19 в США есть и другие факторы, влияющие на ожидаемую продолжительность жизни — факторы, которых корпоративные американские СМИ не замечают: бедность, интенсивное распространение ложной информации, аборты, кубинское эмбарго и адаптация к изменению климата.

Бедность. Первой задачей Кубинской революции было одновременное решение проблем бедности, обеспечения продовольствием, улучшения санитарных условий, грамотности, образования, расизма и жилья, которые повстанцы рассматривали как части единого целого. Во время пандемии COVID-19 многие американские корпорации настаивали на том, чтобы низкооплачиваемые работники оставались на своих местах, способствуя распространению болезни. Кубинские власти призывали больных COVID-19 оставаться дома.

Дезинформация. При обсуждении смертности от COVID-19 не следует упускать из виду роковую роль мракобесия. В тот момент, когда Трамп по глупости преуменьшал стремительно нараставшую опасность пандемии, Куба уже давно разрабатывала свой “Новый план профилактики и контроля коронавируса”. Трампа не следовало и не следует рассматривать изолированно — он является представителем смертельно опасного движения безумцев. На Кубе, напротив, нет значительной группы населения, вступающей в борьбу с коронавирусом, вооружившись бутылкой отбеливателя, или ожидающей, что исцеление принесёт Q Anon верхом на летающей тарелке.

Аборты. Нет на Кубе и движения Women’s Lives Don’t Matter!, цель которого — отмена права на аборт. Те, кто не хочет делать аборт, его и не делают, и никто не пытается навязать другим свои религиозные верования и духовные предпочтения. Решение Верховного суда США позволить штатам криминализовать аборты приведёт к смерти множества женщин — как в результате подпольных абортов, так и из-за их недоступности. На показатели средней ожидаемой продолжительности жизни больше влияют смерти не пожилых, а молодых людей, и потому можно ожидать, что на ОПЖ повлияет множество связанных с недоступностью абортов смертей среди американских девушек и молодых женщин.

Эмбарго. Существует особая связь между “торговыми санкциями” (или “блокадой”, или “эмбарго”) и ожидаемой продолжительностью жизни на Кубе: казалось бы, они должны привести к её снижению, но на деле всё совсем не так. Когда после развала Советского Союза в 1991 году Куба пошатнулась, в США были приняты законы, целью которых стало наказать тех, кто продолжал торговать с островом. Это привело к росту цен в и без того бедной стране и помешало доставке на Кубу разнообразного жизнеобеспечивающего оборудования — или замедлило её. Однако на Кубе, в 1990-е сделавшей здравоохранение приоритетом, снизилась младенческая смертность, а ожидаемая продолжительность жизни продемонстрировала незначительный рост.

В дело вмешались международные движения солидарности, помогшие Кубе справиться со многими последствиями эмбарго. Например, нехватка необходимых лекарств не позволяла кубинским докторам проводить операции по трансплантации печени у детей. Однако в мае 2022 года представители движения Puentes de Amor (“Мосты любви”) доставили жизненно важное вещество в детскую больницу им. Уильяма Солера.

Адаптивность. Отказ от использования ископаемого топлива и масштабные проекты по выработке гидро-, солнечной и ветряной энергии, проводимые Кубой, снизят общий вред, наносимый природе человеком, но лишь незначительно помешают изменению климата острова. Но подготовка к адаптации к изменению климата может серьёзно повлиять на качество жизни на Кубе.

В марте 2022 года авторы редакционной статьи в Scientific American отмечали, что при подготовке к следующей пандемии важнее всего “строительство новой системы” (p. 8). К сожалению, именно этого и избегают США, занимаясь незначительной корректировкой отживших и не отвечающих своему назначению систем защиты окружающей среды.

Куба реализует программу Bastión, в которой участвует 4 миллиона граждан, занимающихся производством продовольствия, эпидемическим контролем, санитарной профилактикой и хранением медикаментов. В случае изменений законодательства представители правительства посещают все населённые пункты, включая и самые отдалённые сельские поселения, чтобы убедиться, что все понимают, какую опасность для их жизни представляет изменение климата, и как можно изменить своё поведение, чтобы эту опасность минимизировать. Меры включают энергосбережение и снижение расхода воды, предотвращение пожаров и бережное использование медикаментов.

Ещё одна стратегия энергосбережения, внедряющаяся на Кубе — ведение фермерами сельского хозяйства исключительно на принципах агроэкологии. Такие фермы производят энергии в 12 раз больше, чем потребляют. Биореакторы перерабатывают навоз и другую биомассу в биогаз (чем Куба очень сильно отличается от США), используемый для заправки тракторов и транспортных средств. На Кубе произошёл взрывной рост производства овощей и зелени: с 4000 тонн в 1994 году до 4 миллионов тонн к 2006 году. Именно поэтому, согласно “Индексу устойчивого развития” Джейсона Хикеля, в 2019 году Куба оказалась самой экологически эффективной страной мира.

Куда ж нам плыть?

Становится всё очевиднее связь между ожидаемой продолжительностью жизни и изменением климата. В центре репортажей американских СМИ обычно оказываются конкретные стихийные бедствия — например, наводнение; в них также упоминается о пришедшей в небрежение ветшающей инфраструктуре. Из этого можно сделать вывод, что достаточно было бы обновить инфраструктуру, приведя её в то состояние, в котором она была 50 или 100 лет назад. Но этого не было бы достаточно, поскольку изменение климата означает, что в будущем бури станут чаще, сильнее и смертоноснее.

К 2017 году Куба стала единственной страной, где разработан правительственный план (Tarea Vida, или Проект “Жизнь”) по борьбе с изменением климата длительностью в 100 лет. В то время как Куба смотрит в будущее и планирует, как защитить население от всё более опустошительных бурь, американские политики, подчиняясь корпоративным интересам, лихорадочно зарывают головы в песок и готовят будущим поколениям ещё более страшные катастрофы.

Вот почему ожидаемая продолжительность жизни в США стремительно падает, а на Кубе — постепенно растёт. Не COVID-19 стал причиной разрыва в ожидаемой продолжительности жизни между США и Кубой — он лишь усилил десятилетиями существовавшие тенденции, которые, вероятнее всего, ещё долго будут наблюдаться.

Дон Фитц

Перевод Марии Семиколенных

Статья впервые опубликована на сайте Green Social Thought

Дон Фитц преподавал психологию охраны окружающей среды в Вашингтонском университете и Университете Фонбонн в Сент-Луисе, а также является одним из редакторов сайта Green Social Thought. В 2016 году он выдвигался на пост губернатора Миссури от Партии зелёных. В 2020 году вышла его книга о системе здравоохранения на Кубе Cuban Health Care: The Ongoing Revolution.