Студентов-медиков в Петербурге мобилизуют на эпидемию

По сообщению студентов одного из медицинских вузов Санкт-Петербурга, в городе проводится мобилизация молодых специалистов на борьбу с эпидемией. Студентам сообщают приказ ректора о том, что все, кто учится на 4 и 5 курсах, но не работают на данный момент в медицинских организациях, направляются в ковидные стационары на “практику” на должности среднего и младшего медицинского персонала с оплатой труда (хотя на 4 и 5 курсе должна быть практика помощника врача). Отказ от работы в ковидном стационаре приравнивается к неаттестации. «Нас по сути принудительно заставляют подписывать добровольное согласие, тем самым снимая с вуза всю ответственность. При этом нигде не говорится о том, что нас обеспечат СИЗ, а руководство университета предлагает покупать их на свои деньги», сообщает источник «Рабкора».

На сайте профкома СЗГМУ им. И.И.Мечникова сообщается: Продолжаем посвящать посты отдельным курсам. 4-5 курсы всех факультетов- настал ваш черед! (1-3 курсы, вас данный приказ НЕ касается. Никаких дополнительных распоряжений в вашу сторону не поступало). 27.04 вышел Приказ Минобра о прохождении практики студентами медвузов. Завтра выйдет официальный приказ от университета».

Проректор вуза С.А. Артюшкин прокомментировал данный приказ, добавив, что практика является обязательной, а уклонение от неё повлечет за собой дисциплинарные взыскания. Также сообщается, что «Все студенты ОБЯЗАНЫ вернуться в Санкт-Петербург к 1 мая! Все вернувшиеся студенты будут обязаны остаться на 14-дневном карантине в своих квартирах, если таковые имеются. Если нет, университет будет предоставлять места в общежитиях для обсервации. Для таких студентов сроки практики немного изменятся, о чем будет сообщено позже».

См.https://vk.com/wall-29829801_8641