Дайджест новостей на 18.04.2020

 

Дайджест новостей на 18.04.2020

 

[В мире]

 

В столице Алжира ввели комендантский час

 

https://ria.ru/20200323/1569045385.html

 

Во Франции освободили заключенных из-за ситуации с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200323/1569041304.html

 

В Великобритании мобилизовали отставных полицейских из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569035327.html

 

На Украине из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации в трех областях

 

https://ria.ru/20200323/1569031508.html

 

В Азербайджане запретили нахождение на улице более десяти человек

 

https://ria.ru/20200323/1569038988.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия переправила больного с подозрением на коронавирус в «Л-ДНР»

 

https://dnews.dn.ua/news/743249

 

[Внутренняя политика]

 

Путин выступил с обращением к нации. Главное

 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/25/826170-obraschenie-vladimira-putina

 

В Подмосковье открылись две лаборатории для тестирования на коронавирус

 

http://in-voskresensk.ru/novosti/novosti-podmoskovya/v-krasnogorske-i-serpuhove-otkrylis-laboratorii-dlya-issledovaniy-na-koronavirus

 

[Экономика]

 

Китайская промышленность восстановила производство на 98,6 %

 

https://ria.ru/20200330/1569331798.html

 

[Общество]

 

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

 

https://www.kommersant.ru/doc/4312107

 

[Происшествия]

 

В Узбекистане зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200315/1568620556.html

 

[Протесты]

 

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов на акции протеста 29 февраля

 

https://ria.ru/20200229/1565613396.html

 

[Пенсии]

 

«Почта России» на фоне коронавируса обеспечит доставку пенсий на дом

 

https://ria.ru/20200327/1569256785.html

 

[Наука]

 

РАН даст рекомендации по ситуации с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200330/1569341873.html

 

[В мире]

 

Президент ЮАР объявил общенациональный карантин

 

https://ria.ru/20200323/1569043792.html

 

Греция прекратила транспортное сообщение с Турцией и Великобританией

 

https://ria.ru/20200323/1569019796.html

 

Правительство Украины запретило экспорт этилового спирта до июня

 

https://ria.ru/20200323/1569032112.html

 

Все испанские отели передали органам здравоохранения

 

https://ria.ru/20200323/1569029731.html

 

Власти Пакистана призвали армию на помощь в борьбе с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200323/1569038455.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия ограничила въезд иностранцев

 

https://www.interfax.ru/russia/699444

 

[Внутренняя политика]

 

В Москве запретили мероприятия в помещениях с участием более 50 человек

 

https://www.interfax.ru/russia/699385

 

Обязательный карантин потребуется по прибытии в Москву из десятков стран

 

https://www.interfax.ru/moscow/699387

 

[Экономика]

 

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

 

https://ria.ru/20200330/1569332508.html

 

[Общество]

 

Уфимские власти разогнали горожан, жаривших шашлыки в парке

 

https://ria.ru/20200329/1569318867.html

 

[Происшествия]

 

В Китае выздоровели почти 83% зараженных коронавирусом

 

https://ria.ru/20200315/1568621078.html

 

[Протесты]

 

Ветераны приднестровского конфликта устроили митинг в Кишеневе

 

https://ria.ru/20200302/1566858689.html

 

[Пенсии]

 

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель

 

https://ria.ru/20200327/1569256928.html

 

[Образование]

 

ЮНЭСКО оценила количество учащихся на карантине по всему миру

 

https://ria.ru/20200330/1569338165.html

 

[В мире]

 

Британцев призвали срочно вернуться в страну из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569042292.html

 

Евросоюз планирует усилить гуманитарную помощь Ирану в связи с коронавирусом

 

https://ria.ru/20200323/1569033668.html

 

В штате Нью-Йорк увеличивают вместимость больниц на 50% из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569032990.html

 

Украинцам запретили покидать страну в туристических целях

 

https://ria.ru/20200323/1569033457.html

 

В Великобритании закрыли парки из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569031667.html

 

[Внешняя политика]

 

Россия с 20 марта ограничила полеты в Великобританию, США и ОАЭ

 

https://www.interfax.ru/world/699752

 

Российских туристов вывезли с Филиппин за 100 евро

 

https://ria.ru/20200323/1569019597.html

 

[Внутренняя политика]

 

Мэр Москвы призвал пожилых москвичей перейти на домашний режим

 

https://www.interfax.ru/moscow/700409

 

Власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию населения из-за коронавируса

 

https://www.interfax.ru/russia/700403

 

[Экономика]

 

В Москве обвалился спрос на торговые помещения

 

https://lenta.ru/news/2020/04/06/retail_demand/

 

[Общество]

 

Россияне просят помощи в возвращении на родину из Гоа

 

https://ria.ru/20200330/1569349349.html

 

[Происшествия]

 

Двух жителей Славянска госпитализировали и проверяют на коронавирус

 

https://ria.ru/20200315/1568624797.html

 

[Протесты]

 

В Киргизии милиция разогнала митинг сторонников экс-депутата

 

https://ria.ru/20200302/1566961219.html

 

[Пенсии]

 

Правительство одобрило законопроект о пенсиях семьям погибших военных

 

https://ria.ru/20200328/1569278819.html

 

[Экология]

 

Крымские леса закрыли для посещения на фоне коронавируса

 

https://ria.ru/20200330/1569340245.html

Рабкор.ру
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23-4-2020 События, , 3
Великобритания готовится ослабить режим самоизоляцииДайджест новостей на 21.04.2020
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