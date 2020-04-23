Дайджест новостей на 18.04.2020

[В мире]

В столице Алжира ввели комендантский час

https://ria.ru/20200323/1569045385.html

Во Франции освободили заключенных из-за ситуации с коронавирусом

https://ria.ru/20200323/1569041304.html

В Великобритании мобилизовали отставных полицейских из-за коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569035327.html

На Украине из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации в трех областях

https://ria.ru/20200323/1569031508.html

В Азербайджане запретили нахождение на улице более десяти человек

https://ria.ru/20200323/1569038988.html

[Внешняя политика]

Россия переправила больного с подозрением на коронавирус в «Л-ДНР»

https://dnews.dn.ua/news/743249

[Внутренняя политика]

Путин выступил с обращением к нации. Главное

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/25/826170-obraschenie-vladimira-putina

В Подмосковье открылись две лаборатории для тестирования на коронавирус

http://in-voskresensk.ru/novosti/novosti-podmoskovya/v-krasnogorske-i-serpuhove-otkrylis-laboratorii-dlya-issledovaniy-na-koronavirus

[Экономика]

Китайская промышленность восстановила производство на 98,6 %

https://ria.ru/20200330/1569331798.html

[Общество]

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

https://www.kommersant.ru/doc/4312107

[Происшествия]

В Узбекистане зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200315/1568620556.html

[Протесты]

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов на акции протеста 29 февраля

https://ria.ru/20200229/1565613396.html

[Пенсии]

«Почта России» на фоне коронавируса обеспечит доставку пенсий на дом

https://ria.ru/20200327/1569256785.html

[Наука]

РАН даст рекомендации по ситуации с коронавирусом

https://ria.ru/20200330/1569341873.html

[В мире]

Президент ЮАР объявил общенациональный карантин

https://ria.ru/20200323/1569043792.html

Греция прекратила транспортное сообщение с Турцией и Великобританией

https://ria.ru/20200323/1569019796.html

Правительство Украины запретило экспорт этилового спирта до июня

https://ria.ru/20200323/1569032112.html

Все испанские отели передали органам здравоохранения

https://ria.ru/20200323/1569029731.html

Власти Пакистана призвали армию на помощь в борьбе с коронавирусом

https://ria.ru/20200323/1569038455.html

[Внешняя политика]

Россия ограничила въезд иностранцев

https://www.interfax.ru/russia/699444

[Внутренняя политика]

В Москве запретили мероприятия в помещениях с участием более 50 человек

https://www.interfax.ru/russia/699385

Обязательный карантин потребуется по прибытии в Москву из десятков стран

https://www.interfax.ru/moscow/699387

[Экономика]

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

https://ria.ru/20200330/1569332508.html

[Общество]

Уфимские власти разогнали горожан, жаривших шашлыки в парке

https://ria.ru/20200329/1569318867.html

[Происшествия]

В Китае выздоровели почти 83% зараженных коронавирусом

https://ria.ru/20200315/1568621078.html

[Протесты]

Ветераны приднестровского конфликта устроили митинг в Кишеневе

https://ria.ru/20200302/1566858689.html

[Пенсии]

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель

https://ria.ru/20200327/1569256928.html

[Образование]

ЮНЭСКО оценила количество учащихся на карантине по всему миру

https://ria.ru/20200330/1569338165.html

[В мире]

Британцев призвали срочно вернуться в страну из-за коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569042292.html

Евросоюз планирует усилить гуманитарную помощь Ирану в связи с коронавирусом

https://ria.ru/20200323/1569033668.html

В штате Нью-Йорк увеличивают вместимость больниц на 50% из-за коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569032990.html

Украинцам запретили покидать страну в туристических целях

https://ria.ru/20200323/1569033457.html

В Великобритании закрыли парки из-за коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569031667.html

[Внешняя политика]

Россия с 20 марта ограничила полеты в Великобританию, США и ОАЭ

https://www.interfax.ru/world/699752

Российских туристов вывезли с Филиппин за 100 евро

https://ria.ru/20200323/1569019597.html

[Внутренняя политика]

Мэр Москвы призвал пожилых москвичей перейти на домашний режим

https://www.interfax.ru/moscow/700409

Власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию населения из-за коронавируса

https://www.interfax.ru/russia/700403

[Экономика]

В Москве обвалился спрос на торговые помещения

https://lenta.ru/news/2020/04/06/retail_demand/

[Общество]

Россияне просят помощи в возвращении на родину из Гоа

https://ria.ru/20200330/1569349349.html

[Происшествия]

Двух жителей Славянска госпитализировали и проверяют на коронавирус

https://ria.ru/20200315/1568624797.html

[Протесты]

В Киргизии милиция разогнала митинг сторонников экс-депутата

https://ria.ru/20200302/1566961219.html

[Пенсии]

Правительство одобрило законопроект о пенсиях семьям погибших военных

https://ria.ru/20200328/1569278819.html

[Экология]

Крымские леса закрыли для посещения на фоне коронавируса

https://ria.ru/20200330/1569340245.html