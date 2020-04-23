Дайджест новостей на 18.04.2020
[В мире]
В столице Алжира ввели комендантский час
https://ria.ru/20200323/1569045385.html
Во Франции освободили заключенных из-за ситуации с коронавирусом
https://ria.ru/20200323/1569041304.html
В Великобритании мобилизовали отставных полицейских из-за коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569035327.html
На Украине из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации в трех областях
https://ria.ru/20200323/1569031508.html
В Азербайджане запретили нахождение на улице более десяти человек
https://ria.ru/20200323/1569038988.html
[Внешняя политика]
Россия переправила больного с подозрением на коронавирус в «Л-ДНР»
https://dnews.dn.ua/news/743249
[Внутренняя политика]
Путин выступил с обращением к нации. Главное
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/25/826170-obraschenie-vladimira-putina
В Подмосковье открылись две лаборатории для тестирования на коронавирус
http://in-voskresensk.ru/novosti/novosti-podmoskovya/v-krasnogorske-i-serpuhove-otkrylis-laboratorii-dlya-issledovaniy-na-koronavirus
[Экономика]
Китайская промышленность восстановила производство на 98,6 %
https://ria.ru/20200330/1569331798.html
[Общество]
В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор
https://www.kommersant.ru/doc/4312107
[Происшествия]
В Узбекистане зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200315/1568620556.html
[Протесты]
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов на акции протеста 29 февраля
https://ria.ru/20200229/1565613396.html
[Пенсии]
«Почта России» на фоне коронавируса обеспечит доставку пенсий на дом
https://ria.ru/20200327/1569256785.html
[Наука]
РАН даст рекомендации по ситуации с коронавирусом
https://ria.ru/20200330/1569341873.html
[В мире]
Президент ЮАР объявил общенациональный карантин
https://ria.ru/20200323/1569043792.html
Греция прекратила транспортное сообщение с Турцией и Великобританией
https://ria.ru/20200323/1569019796.html
Правительство Украины запретило экспорт этилового спирта до июня
https://ria.ru/20200323/1569032112.html
Все испанские отели передали органам здравоохранения
https://ria.ru/20200323/1569029731.html
Власти Пакистана призвали армию на помощь в борьбе с коронавирусом
https://ria.ru/20200323/1569038455.html
[Внешняя политика]
Россия ограничила въезд иностранцев
https://www.interfax.ru/russia/699444
[Внутренняя политика]
В Москве запретили мероприятия в помещениях с участием более 50 человек
https://www.interfax.ru/russia/699385
Обязательный карантин потребуется по прибытии в Москву из десятков стран
https://www.interfax.ru/moscow/699387
[Экономика]
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
https://ria.ru/20200330/1569332508.html
[Общество]
Уфимские власти разогнали горожан, жаривших шашлыки в парке
https://ria.ru/20200329/1569318867.html
[Происшествия]
В Китае выздоровели почти 83% зараженных коронавирусом
https://ria.ru/20200315/1568621078.html
[Протесты]
Ветераны приднестровского конфликта устроили митинг в Кишеневе
https://ria.ru/20200302/1566858689.html
[Пенсии]
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель
https://ria.ru/20200327/1569256928.html
[Образование]
ЮНЭСКО оценила количество учащихся на карантине по всему миру
https://ria.ru/20200330/1569338165.html
[В мире]
Британцев призвали срочно вернуться в страну из-за коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569042292.html
Евросоюз планирует усилить гуманитарную помощь Ирану в связи с коронавирусом
https://ria.ru/20200323/1569033668.html
В штате Нью-Йорк увеличивают вместимость больниц на 50% из-за коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569032990.html
Украинцам запретили покидать страну в туристических целях
https://ria.ru/20200323/1569033457.html
В Великобритании закрыли парки из-за коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569031667.html
[Внешняя политика]
Россия с 20 марта ограничила полеты в Великобританию, США и ОАЭ
https://www.interfax.ru/world/699752
Российских туристов вывезли с Филиппин за 100 евро
https://ria.ru/20200323/1569019597.html
[Внутренняя политика]
Мэр Москвы призвал пожилых москвичей перейти на домашний режим
https://www.interfax.ru/moscow/700409
Власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию населения из-за коронавируса
https://www.interfax.ru/russia/700403
[Экономика]
В Москве обвалился спрос на торговые помещения
https://lenta.ru/news/2020/04/06/retail_demand/
[Общество]
Россияне просят помощи в возвращении на родину из Гоа
https://ria.ru/20200330/1569349349.html
[Происшествия]
Двух жителей Славянска госпитализировали и проверяют на коронавирус
https://ria.ru/20200315/1568624797.html
[Протесты]
В Киргизии милиция разогнала митинг сторонников экс-депутата
https://ria.ru/20200302/1566961219.html
[Пенсии]
Правительство одобрило законопроект о пенсиях семьям погибших военных
https://ria.ru/20200328/1569278819.html
[Экология]
Крымские леса закрыли для посещения на фоне коронавируса
https://ria.ru/20200330/1569340245.html