«Альтернативы» отметят юбилей В.И.Ленина

22 апреля, в День 150-летия Ленина, Журнал и канал «Альтернативы» совместно с каналом «Комрад майор» планируют провести online Круглый стол «Ленин: теории и практики созидания нового мира».

Трансляция на канале «Комрад майор» с 18.00 до 22.00.

Основные темы:

Ленинский путь к социализму: актуальность для 21 века;

Теоретическое наследие В.И. Ульянова-Ленина: что устарело и что выдержало проверку временем;

Ленин и левые-21: непростые взаимосвязи.

К дискуссии приглашены Б. Юлин, Л. Булавка, А. Бузгалин, Т. Краус (Венгрия), М. Бри (ФРГ) и др.

Если у Вас есть другие инициативы и планы, пожалуйста, обязательно свяжитесь с нами. Мы постараемся их поддержать их и согласовать с нашим проектом с тем, чтобы минимально мешать и максимально помогать друг другу хотя бы в этот день.

Обращаемся к вам с предложением поддержать этот проект и либо выступить в качестве соорганизатора, либо (как минимум) помочь в его проведении. В любом случае просим вас (1) предложить участников для включения в дискуссию, (2) организовать трансляцию КС на своем канале, (3) максимально широко распространить информацию о КС (анонс вышлем в вс. или утром пн.).

По всем вопросам просьба обращаться к А. Бузгалину и А. Майорову в течение всего дня 19.04.

С уважением,

А.В.Бузгалин