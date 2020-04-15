Дайджест новостей на 15.04.2020

[В мире]

В Индии запретили все пассажирские рейсы внутри страны

https://ria.ru/20200323/1569018688.html

На Кипре запретили передвижение без необходимости

https://ria.ru/20200323/1569044614.html

Во Франции закрыли продовольственные рынки

https://ria.ru/20200323/1569044025.html

В Тунисе задействовали армию для контроля над соблюдением карантина

https://ria.ru/20200323/1569039711.html

Парламент Египта отложил заседания до 12 апреля из-за коронавируса

https://ria.ru/20200323/1569040872.html

[Внешняя политика]

Консульский отдел посольства России в Бельгии остановил прием граждан

https://ria.ru/20200315/1568632659.html

[Внутренняя политика]

Калининградцев попросили сообщать о соседях, не соблюдающих карантин

https://ria.ru/20200315/1568636819.html

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий ограничение бесплатного лекарственного обеспечения инвалидов

https://dislife.ru/materials/2947

[Экономика]

Более ста бизнесменов Оренбуржья нарушили режим повышенной готовности

https://ria.ru/20200329/1569317344.html

[Общество]

Следственный комитет возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

https://ria.ru/20200323/1569021402.html

[Происшествия]

Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день

https://ria.ru/20200315/1568619585.html

[Протесты]

У здания российского генконсульства в Стамбуле прошла акция протеста

https://ria.ru/20200228/1565326136.html

[Пенсии]

В мэрии Москвы рассказали о выплатах пенсионерам по карантину

https://ria.ru/20200325/1569154779.html

[Спорт]

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года

https://rsport.ria.ru/20200330/1569353120.html

[В мире]

В Чехии продлили режим чрезвычайного положения

https://ria.ru/20200323/1569039874.html

На Украине перенесли сроки весеннего призыва

https://ria.ru/20200323/1569038499.html

Всех въезжающих и выезжающих из Ташкента проверят на коронавирус

https://ria.ru/20200323/1569043877.html

В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек

https://ria.ru/20200323/1569044801.html

Премьер министр Великобритании объявил о введении карантина

https://ria.ru/20200323/1569045294.html

[Внешняя политика]

Консульство России в Мадриде приостановило прием граждан

https://ria.ru/20200315/1568637581.html

[Внутренняя политика]

Политика правительства РФ стала опаснее коронавируса, заявил социолог Борис Кагарлицкий

https://regnum.ru/news/economy/2892223.html

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

https://www.kommersant.ru/doc/4300032

[Экономика]

РЖД с 7 апреля отменила 53 поезда дальнего следования

https://tass.ru/ekonomika/8151235

[Общество]

Истории лишившихся работы из-за пандемии россиян

https://www.gazeta.ru/social/2020/03/31/13029547.shtml

[Происшествия]

В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом

https://ria.ru/20200315/1568620523.html

[Протесты]

В ходе беспорядков у Лионского вокзала в Париже задержали 30 человек

https://ria.ru/20200228/1565354853.html

[Пенсии]

Пенсионный фонд будет предоставлять услуги только по предварительной записи

https://ria.ru/20200327/1569228684.html

[Наука]

Космическую конференцию в Петербурге перенесли на сентябрь

https://ria.ru/20200330/1569337094.html