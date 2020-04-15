Дайджест новостей на 15.04.2020
[В мире]
В Индии запретили все пассажирские рейсы внутри страны
https://ria.ru/20200323/1569018688.html
На Кипре запретили передвижение без необходимости
https://ria.ru/20200323/1569044614.html
Во Франции закрыли продовольственные рынки
https://ria.ru/20200323/1569044025.html
В Тунисе задействовали армию для контроля над соблюдением карантина
https://ria.ru/20200323/1569039711.html
Парламент Египта отложил заседания до 12 апреля из-за коронавируса
https://ria.ru/20200323/1569040872.html
[Внешняя политика]
Консульский отдел посольства России в Бельгии остановил прием граждан
https://ria.ru/20200315/1568632659.html
[Внутренняя политика]
Калининградцев попросили сообщать о соседях, не соблюдающих карантин
https://ria.ru/20200315/1568636819.html
В Госдуму внесен законопроект, предполагающий ограничение бесплатного лекарственного обеспечения инвалидов
https://dislife.ru/materials/2947
[Экономика]
Более ста бизнесменов Оренбуржья нарушили режим повышенной готовности
https://ria.ru/20200329/1569317344.html
[Общество]
Следственный комитет возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
https://ria.ru/20200323/1569021402.html
[Происшествия]
Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
https://ria.ru/20200315/1568619585.html
[Протесты]
У здания российского генконсульства в Стамбуле прошла акция протеста
https://ria.ru/20200228/1565326136.html
[Пенсии]
В мэрии Москвы рассказали о выплатах пенсионерам по карантину
https://ria.ru/20200325/1569154779.html
[Спорт]
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года
https://rsport.ria.ru/20200330/1569353120.html
[В мире]
В Чехии продлили режим чрезвычайного положения
https://ria.ru/20200323/1569039874.html
На Украине перенесли сроки весеннего призыва
https://ria.ru/20200323/1569038499.html
Всех въезжающих и выезжающих из Ташкента проверят на коронавирус
https://ria.ru/20200323/1569043877.html
В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек
https://ria.ru/20200323/1569044801.html
Премьер министр Великобритании объявил о введении карантина
https://ria.ru/20200323/1569045294.html
[Внешняя политика]
Консульство России в Мадриде приостановило прием граждан
https://ria.ru/20200315/1568637581.html
[Внутренняя политика]
Политика правительства РФ стала опаснее коронавируса, заявил социолог Борис Кагарлицкий
https://regnum.ru/news/economy/2892223.html
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
https://www.kommersant.ru/doc/4300032
[Экономика]
РЖД с 7 апреля отменила 53 поезда дальнего следования
https://tass.ru/ekonomika/8151235
[Общество]
Истории лишившихся работы из-за пандемии россиян
https://www.gazeta.ru/social/2020/03/31/13029547.shtml
[Происшествия]
В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом
https://ria.ru/20200315/1568620523.html
[Протесты]
В ходе беспорядков у Лионского вокзала в Париже задержали 30 человек
https://ria.ru/20200228/1565354853.html
[Пенсии]
Пенсионный фонд будет предоставлять услуги только по предварительной записи
https://ria.ru/20200327/1569228684.html
[Наука]
Космическую конференцию в Петербурге перенесли на сентябрь
https://ria.ru/20200330/1569337094.html