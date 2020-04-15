Дайджест новостей на 15.04.2020

 

Дайджест новостей на 15.04.2020

 

[В мире]

 

В Индии запретили все пассажирские рейсы внутри страны

 

https://ria.ru/20200323/1569018688.html

 

На Кипре запретили передвижение без необходимости

 

https://ria.ru/20200323/1569044614.html

 

Во Франции закрыли продовольственные рынки

 

https://ria.ru/20200323/1569044025.html

 

В Тунисе задействовали армию для контроля над соблюдением карантина

 

https://ria.ru/20200323/1569039711.html

 

Парламент Египта отложил заседания до 12 апреля из-за коронавируса

 

https://ria.ru/20200323/1569040872.html

 

[Внешняя политика]

 

Консульский отдел посольства России в Бельгии остановил прием граждан

 

https://ria.ru/20200315/1568632659.html

 

[Внутренняя политика]

 

Калининградцев попросили сообщать о соседях, не соблюдающих карантин

 

https://ria.ru/20200315/1568636819.html

 

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий ограничение бесплатного лекарственного обеспечения инвалидов

 

https://dislife.ru/materials/2947

 

[Экономика]

 

Более ста бизнесменов Оренбуржья нарушили режим повышенной готовности

 

https://ria.ru/20200329/1569317344.html

 

[Общество]

 

Следственный комитет возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

 

https://ria.ru/20200323/1569021402.html

 

[Происшествия]

 

Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день

 

https://ria.ru/20200315/1568619585.html

 

[Протесты]

 

У здания российского генконсульства в Стамбуле прошла акция протеста

 

https://ria.ru/20200228/1565326136.html

 

[Пенсии]

 

В мэрии Москвы рассказали о выплатах пенсионерам по карантину

 

https://ria.ru/20200325/1569154779.html

 

[Спорт]

 

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года

 

https://rsport.ria.ru/20200330/1569353120.html

 

[В мире]

 

В Чехии продлили режим чрезвычайного положения

 

https://ria.ru/20200323/1569039874.html

 

На Украине перенесли сроки весеннего призыва

 

https://ria.ru/20200323/1569038499.html

 

Всех въезжающих и выезжающих из Ташкента проверят на коронавирус

 

https://ria.ru/20200323/1569043877.html

 

В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек

 

https://ria.ru/20200323/1569044801.html

 

Премьер министр Великобритании объявил о введении карантина

 

https://ria.ru/20200323/1569045294.html

 

[Внешняя политика]

 

Консульство России в Мадриде приостановило прием граждан

 

https://ria.ru/20200315/1568637581.html

 

[Внутренняя политика]

 

Политика правительства РФ стала опаснее коронавируса, заявил социолог Борис Кагарлицкий

 

https://regnum.ru/news/economy/2892223.html

 

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

 

https://www.kommersant.ru/doc/4300032

 

[Экономика]

 

РЖД с 7 апреля отменила 53 поезда дальнего следования

 

https://tass.ru/ekonomika/8151235

 

[Общество]

 

Истории лишившихся работы из-за пандемии россиян

 

https://www.gazeta.ru/social/2020/03/31/13029547.shtml

 

[Происшествия]

 

В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом

 

https://ria.ru/20200315/1568620523.html

 

[Протесты]

 

В ходе беспорядков у Лионского вокзала в Париже задержали 30 человек

 

https://ria.ru/20200228/1565354853.html

 

[Пенсии]

 

Пенсионный фонд будет предоставлять услуги только по предварительной записи

 

https://ria.ru/20200327/1569228684.html

 

[Наука]

 

Космическую конференцию в Петербурге перенесли на сентябрь

 

https://ria.ru/20200330/1569337094.html

Рабкор.ру
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15-4-2020 События, , 62
Дайджест новостей на 13.04.2020
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