Хроники коронавируса 2

Хроники короновируса 2

9 апреля 2020

На этой неделе в трех странах стало уменьшаться количество болеющих. Эти страны — Австралия, Австрия и Швейцария. Во многих странах скорость распространения вируса падает, но количество болеющих не уменьшается. В Японии так и вовсе началась вторая волна. Возможно, когда стало понятно, что Олимпийские игры будут следующим летом, власти Японии расслабились, но теперь они снова напряглись и объявили чрезвычайную ситуацию. Ситуация в России продолжает оставаться очень тяжелой. В выходные, а то и раньше, Россия может обогнать Южную Корею по количеству случаев заражения. Китай видит свет в конце тоннеля, в Ухане уже больше двадцати дней не было новых случаев, но китайские власти опасаются второй волны. Вспышка болезни считается прекратившейся, когда в течение двух инкубационных периодов нет новых больных. В случае коронавируса два инкубационных периода — это 28 дней. В Китае сейчас заболевают в основном приезжие.

Что же касается пресловутых салонов красоты. Во-первых, если меры то вводятся, то отменяются, это создает ситуацию неразберихи. Во-вторых, салоны красоты — это опасный бизнес в условиях эпидемии. Конечно, можно пожалеть дам, страдающих без привычного ухода, но от такой меры ситуация может только ухудшиться. В-третьих, это говорит о ценностях наших элит, которым красивая внешность дороже здоровья и жизни. И наконец, власти хотят переложить ответственность и расходы на граждан. Это граждане оказываются ответственны за соблюдение режима самоизоляции, это граждане должны нести убытки, а власть будет как царь Кощей над златом чахнуть.

Кстати о властях, что-то Путин зачастил с обращениями. Недели не прошло как снова выступил. Если так и дальше пойдет, он каждый день будет обращаться к народу.

Лилия Светлова