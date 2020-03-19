В ходе конфликта вокруг «южной хорды» в Москве задержан Георгий Федоров

В Москве продолжаются столкновения между активистами и полицией, вызванные попытками власти проложить дорожный проект т.н. «южной хорды» через радиоактивный могильник. Активную роль в сопротивлении играет «Гражданская солидарность».

Вечером 19 марта лидера «Гражданской солидарности» Георгия Федорова, а также Сергея Власова и ряд других активистов, стоявших на защите склона у платформы “Москворечье” погрузили в автозаки. Перед этим Федоров получил заряд из перцового баллона от сотрудника правопорядка на Хорде. Они были доставлены в отделение полиции «Москворечье-Сабурово».

“Ситуация очень напряженная, — констатировал Георгий. — Возможно обострение. Власти должны снять оцепление вокруг строительной площадки, иначе это может плохо закончиться”.

Информацию о происходящем см. тут:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4327933960565616&id=100000471657577