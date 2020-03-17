Умер Эдуард Лимонов

Во вторник, 17 марта, из-за осложнений после операции умер Эдуард Лимонов (настоящее имя писателя — Эдуард Вениаминович Савенко). Ему было 77 лет.

Писатель, публицист и общественный деятель, он имел множество недругов и поклонников, он стремился превратить собственную биографию в литературный сюжет. В его жизни была и эмиграция, и тюрьма, и попытки вооруженной борьбы против власти. Взгляды Лимонова были противоречивыми и часто для него было важнее эпатировать зрителя или читателя, нежели убедить его. Но так или иначе, Лимонов оставался важнейшей частью политической и литературной жизни нашей страны на протяжении прошедших 30 лет.

Совсем недавно Эдуард Лимонов был гостем «Рабкора». Запись его беседы с Борисом Кагарлицким смотрите тут: https://www.youtube.com/watch?v=aX54b1Cmbk4&t=254s