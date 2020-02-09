Дайджест новостей на 06.02.2020

[В мире]

Лишившийся титула принц Гарри покинул Великобританию

https://www.interfax.ru/world/692006

В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

https://www.gazeta.ru/politics/2020/01/24_a_12925886.shtml

[Внешняя политика]

Советника-посланника посольства Японии вызвали в МИД

https://ria.ru/20200128/1563985520.html

[Внутренняя политика]

Мединский назначен помощником Путина

https://www.gazeta.ru/culture/2020/01/24/a_12925628.shtml

Владислав Сурков ушел с госслужбы

https://lenta.ru/news/2020/01/25/sur/

[Экономика]

Минэкономики сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза

https://www.kommersant.ru/doc/4234643

[Общество]

Как СМИ могут помочь испытанию американских лекарств на ребенке из России

https://www.ridus.ru/news/317555

[Происшествия]

«Аэрофлот» намерен изменить правила перевозки животных после гибели кошек в багажном отсеке

https://www.kommersant.ru/doc/4232738

Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн жителей

https://www.interfax.ru/world/692746

[Протесты]

Как сообщают СМИ, армия Судана взяла под контроль ситуацию в Харуме

https://ria.ru/20200115/1563424394.html

[Пенсии]

Госдума отклонила законопроект об отмене зарплатной шкалы для взносов в Пенсионный фонд

https://ria.ru/20200123/1563781389.html

[Культура]

Артисты из России стали призерами циркового фестиваля в Монте-Карло

https://ria.ru/20200124/1563677709.html

[В мире]

Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком

https://ria.ru/20200124/1563822758.html

Парламент Абхазии утвердил отставку Хаджимбы с поста президента

https://ria.ru/20200113/1563362432.html

[Внешняя политика]

Китай передал России геном нового коронавируса

https://radiosputnik.ria.ru/20200129/1564028842.html

[Внутренняя политика]

Ликвидация зараженного участка около Юго-Восточной хорды в Москве потребует огромных затрат

https://www.kommersant.ru/doc/4232744

В Аналитическом центре при правительстве сменился руководитель

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/01/27/821517-ofitser-fso

[Экономика]

Эксперты выяснили, сколько россиян может купить автомобиль

https://ria.ru/20191230/1563002127.html

[Общество]

Замглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

https://www.interfax.ru/russia/692029

[Происшествия]

Смертельно опасный коронавирус становится сильнее, предупреждает Китай

https://www.bbc.com/russian/news-51254413

Что известно о землетрясении в Турции. Последние данные

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/01/25/821453-chto-izvestno-o-zemletryasenii

[Протесты]

Ситуация в Бейруте полностью стабилизировалась после манифестаций

https://ria.ru/20200116/1563485266.html

[Пенсии]

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

https://ria.ru/20200124/1563814920.html

[Культура]

Французы конфисковали «Святого Косму», приписываемого Аньоло Бронзино

https://ria.ru/20200124/1563800701.html