Дайджест новостей на 06.02.2020

 

Дайджест новостей на 06.02.2020

 

[В мире]

 

Лишившийся титула принц Гарри покинул Великобританию

 

https://www.interfax.ru/world/692006

 

В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

 

https://www.gazeta.ru/politics/2020/01/24_a_12925886.shtml

 

[Внешняя политика]

 

Советника-посланника посольства Японии вызвали в МИД

 

https://ria.ru/20200128/1563985520.html

 

[Внутренняя политика]

 

Мединский назначен помощником Путина

 

https://www.gazeta.ru/culture/2020/01/24/a_12925628.shtml

 

Владислав Сурков ушел с госслужбы

 

https://lenta.ru/news/2020/01/25/sur/

 

[Экономика]

 

Минэкономики сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза

 

https://www.kommersant.ru/doc/4234643

 

[Общество]

 

Как СМИ могут помочь испытанию американских лекарств на ребенке из России

 

https://www.ridus.ru/news/317555

 

[Происшествия]

 

«Аэрофлот» намерен изменить правила перевозки животных после гибели кошек в багажном отсеке

 

https://www.kommersant.ru/doc/4232738

 

Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн жителей

 

https://www.interfax.ru/world/692746

 

[Протесты]

 

Как сообщают СМИ, армия Судана взяла под контроль ситуацию в Харуме

 

https://ria.ru/20200115/1563424394.html

 

[Пенсии]

 

Госдума отклонила законопроект об отмене зарплатной шкалы для взносов в Пенсионный фонд

 

https://ria.ru/20200123/1563781389.html

 

[Культура]

 

Артисты из России стали призерами циркового фестиваля в Монте-Карло

 

https://ria.ru/20200124/1563677709.html

 

[В мире]

 

Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком

 

https://ria.ru/20200124/1563822758.html

 

Парламент Абхазии утвердил отставку Хаджимбы с поста президента

 

https://ria.ru/20200113/1563362432.html

 

[Внешняя политика]

 

Китай передал России геном нового коронавируса

 

https://radiosputnik.ria.ru/20200129/1564028842.html

 

[Внутренняя политика]

 

Ликвидация зараженного участка около Юго-Восточной хорды в Москве потребует огромных затрат

 

https://www.kommersant.ru/doc/4232744

 

В Аналитическом центре при правительстве сменился руководитель

 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/01/27/821517-ofitser-fso

 

[Экономика]

 

Эксперты выяснили, сколько россиян может купить автомобиль

 

https://ria.ru/20191230/1563002127.html

 

[Общество]

 

Замглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

 

https://www.interfax.ru/russia/692029

 

[Происшествия]

 

Смертельно опасный коронавирус становится сильнее, предупреждает Китай

 

https://www.bbc.com/russian/news-51254413

 

Что известно о землетрясении в Турции. Последние данные

 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/01/25/821453-chto-izvestno-o-zemletryasenii

 

[Протесты]

 

Ситуация в Бейруте полностью стабилизировалась после манифестаций

 

https://ria.ru/20200116/1563485266.html

 

[Пенсии]

 

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

 

https://ria.ru/20200124/1563814920.html

 

[Культура]

 

Французы конфисковали «Святого Косму», приписываемого Аньоло Бронзино

 

https://ria.ru/20200124/1563800701.html

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