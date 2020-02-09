Дайджест новостей на 06.02.2020
[В мире]
Лишившийся титула принц Гарри покинул Великобританию
https://www.interfax.ru/world/692006
В Брюсселе подписали соглашение о Brexit
https://www.gazeta.ru/politics/2020/01/24_a_12925886.shtml
[Внешняя политика]
Советника-посланника посольства Японии вызвали в МИД
https://ria.ru/20200128/1563985520.html
[Внутренняя политика]
Мединский назначен помощником Путина
https://www.gazeta.ru/culture/2020/01/24/a_12925628.shtml
Владислав Сурков ушел с госслужбы
https://lenta.ru/news/2020/01/25/sur/
[Экономика]
Минэкономики сообщило о росте ВВП в 2019 году выше прогноза
https://www.kommersant.ru/doc/4234643
[Общество]
Как СМИ могут помочь испытанию американских лекарств на ребенке из России
https://www.ridus.ru/news/317555
[Происшествия]
«Аэрофлот» намерен изменить правила перевозки животных после гибели кошек в багажном отсеке
https://www.kommersant.ru/doc/4232738
Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн жителей
https://www.interfax.ru/world/692746
[Протесты]
Как сообщают СМИ, армия Судана взяла под контроль ситуацию в Харуме
https://ria.ru/20200115/1563424394.html
[Пенсии]
Госдума отклонила законопроект об отмене зарплатной шкалы для взносов в Пенсионный фонд
https://ria.ru/20200123/1563781389.html
[Культура]
Артисты из России стали призерами циркового фестиваля в Монте-Карло
https://ria.ru/20200124/1563677709.html
[В мире]
Сирия вернула контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком
https://ria.ru/20200124/1563822758.html
Парламент Абхазии утвердил отставку Хаджимбы с поста президента
https://ria.ru/20200113/1563362432.html
[Внешняя политика]
Китай передал России геном нового коронавируса
https://radiosputnik.ria.ru/20200129/1564028842.html
[Внутренняя политика]
Ликвидация зараженного участка около Юго-Восточной хорды в Москве потребует огромных затрат
https://www.kommersant.ru/doc/4232744
В Аналитическом центре при правительстве сменился руководитель
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/01/27/821517-ofitser-fso
[Экономика]
Эксперты выяснили, сколько россиян может купить автомобиль
https://ria.ru/20191230/1563002127.html
[Общество]
Замглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
https://www.interfax.ru/russia/692029
[Происшествия]
Смертельно опасный коронавирус становится сильнее, предупреждает Китай
https://www.bbc.com/russian/news-51254413
Что известно о землетрясении в Турции. Последние данные
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/01/25/821453-chto-izvestno-o-zemletryasenii
[Протесты]
Ситуация в Бейруте полностью стабилизировалась после манифестаций
https://ria.ru/20200116/1563485266.html
[Пенсии]
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить
https://ria.ru/20200124/1563814920.html
[Культура]
Французы конфисковали «Святого Косму», приписываемого Аньоло Бронзино
https://ria.ru/20200124/1563800701.html