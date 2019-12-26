Итальянская забастовка водителей трамваев в Петербурге

Количество трудовых конфликтов в России за последнее время существенно выросло, а социально-трудовой протест стал более организованным. Примером такой борьбы является итальянская забастовка водителей трамваев в Петербурге. На YouTube-канале РОТ ФРОНТ выложен материал, посвященный этому конфликту. Перед зрителями на стриме выступил председатель первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Санкт-Петербурга ГУП “ГОРЭЛЕКТРОТРАНС” Алексей Сергеенков. С ним побеседовал член Центрального Комитета РКРП Роман Осин.

В ходе беседы гость рассказал о ходе недавно объявленной “итальянской забастовки” водителей трамваев, о реакции руководства на действия профсоюза и трудностях профсоюзного строительства.

Полностью материал см. тут: https://vk.com/video-502742_456240634