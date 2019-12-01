«Гражданская Солидарность» провела конференцию своей столичной организации

30 ноября 2019 года в Москве прошла конференция Общественного движения «Гражданская Солидарность». Активисты движения обсуждали цели и задачи своей работы. пути объединения групп гражданских инициатив в сообщество, формирование совместных целей, взаимопомощь, необходимую поддержку борьбы на местах. Состоялись выборы главы Московского отделения ГС.

Открыл конференцию председатель Общественного движения Георгий Федоров. Он напомнил собравшимся о целях и задачах Общественного движения «Гражданская Солидарность», которое создавалось для объединения групп активистов для совместной работы по созданию справедливого гражданского общества, в котором будут соблюдаться права как отдельных граждан, так и их сообществ.

Рассказал о проводимой работе в этом направлении, о том, что в последние годы попытки отстоять свои права и свои свободы, чаще всего выражаются в противоборстве с произволом, творимым органами и отдельными представителями власти, которое выражается в повсеместном игнорировании мнения жителей властью разных уровней в вопросах медицины, образования и сохранения комфортной окружающей среды.

В своей речи Федоров подчеркнул, что в настоящее время простой человек не чувствует себя защищенным от действий чиновников, посягающих на его право спокойно жить, ради личной выгоды и в угоду строительно-финансовым группам.

Все чаще и чаще гражданам приходиться защищать от захвата дома, где они живут, больницы, где лечатся их родители, школы где их должны получать знания…

Власть, особенно Московская ведет себя как враг, как захватчик. Для нынешних Московских властей Москва – коммерческий проект. Перевалочный пункт, где можно сколотить капитал перед отбытием в более приятные для жизни места. А после них – хоть потоп.

Они не знают Москву, не чувствуют Москву, им плевать на мнение тех, кто тут живет, и, именно по этому, они не считают важным сохранить дух Москвы, они могут позволить себе снести исторические здания Москвы и отдать местечко под застройку ради разовых подачек от дорожно-строительной мафии.

Временьщики готовы, наплевав на нужды жителей, убрать 40-ю больницу с берега Яузы, чтобы продать площадку под очередной ЖК коммерсантам, готовым «отблагодарить».

Московские власти, не обращая внимания на протесты жителей начали строительство «Чертового колеса» в Останкино, ради того что бы потешить свое самолюбие.

Массовое перекраивание сложившейся застройки и насильное переселение людей для предоставления лучших мест районов под строительство коммерческого жилья – Московская реальность. Причем обеспечение инфраструктурой новых жителей районов ведется по заниженным стандартам.

С этим бороться сложно. Но тем не менее «Гражданская Солидарность» поддерживает жителей, отстаивающих свои интересы и определенные успехи есть.

В частности, по 40-й больнице получено письмо руководителя Департамента Здравоохранения Москвы о том, что 40-я больница будет сохранена и частично расширена. «Гражданская Солидарность» с местными активистами и депутатами будет следить за выполнением этого обещания.

Борьба москвичей за свои права ведется активистами Москвы, но пока каждый бьется за свой дом, улицу, район, наступая на свои и те же грабли, хотя вполне возможно, что их соседи уже прошли этот путь, добились успеха и готовы поделиться опытом.

Георгий Федоров объявил, что Общественное движение «Гражданская Солидарность» приступает к работе по созданию постоянно действующей площадки, объединяющей гражданских активистов разных районов для обмена опытом, взаимопомощи, юридической поддержки.

Площадки, на которой те, кому только предстоит отстаивать свои дома и больницы могут получить советы тех, кому уже удалось победить, правовую помощь, вместе определить пути достижения успеха, разобрать допущенные ошибки, что бы избежать их в дальнейшем. Для усиления и координирования работы в этом направлении создается Московское отделение Общественного Движения «Гражданская Солидарность», куда войдут представители районных групп и объединений жителей. Главой Московского отделения Г. Федоров предложил выбрать Литвишко Михаила Алексеевича.

Михаил Литвишко подчеркнул, что противостоять действиям властей, заставить уважать свое мнение может только объединенное и консолидированное гражданское общество, не разделенное границами районов и округов, знающее свои права и законы, которые должны заставить чиновников работать в интересах жителей. Он отметил, что в Москве сосредоточены не только деньги практически всей страны, но и самые алчные, самые нахрапистые, самые нечистоплотные представители чиновничества, желающие их «освоить». Для которых все мы – всего лишь помеха на пути к их потенциальному богатству. Именно поэтому активисты Москвы сейчас в самой горячей точке борьбы за свои права на спокойную и справедливую жизнь.

Гражданским активистам порой удается остановить врага в одной точке, но в тот же день активисты проигрывают битвы в десятке других и по этому власти пока не страшны.

Наступление властей на наш город, на интересы жителей города может остановить только консолидированное, постоянно готовое подняться на защиту своих прав сообщество активистов.

Создание такого сообщества является первоочередную задачей Московского отделения ГС.

Других претендентов на должность Главы Московского отделения Общественного движения «Гражданская Солидарность» выдвинуто не было. Большинством голосов кандидатура Литвишко Михаила Алексеевича, выдвинутая на должность главы Московского отделения Общественного движения «Гражданская Солидарность» поддержана и утверждена.

Член руководства ГС Борис Кагарлицкий напомнил участникам встречи, что соотношение сил между социальными активистами и властью далеко не благоприятствует успеху общественных инициатив, но борьба возможна, необходима и может быть успешной.

На конференции было объявлено, что Движение «Гражданская Солидарность» запускает федеральную акцию «Стоп Оптимизация» по противостоянию разрушению системы здравоохранения России под видом «улучшения и оптимизации».

По теме выступили Георгий Федоров и муниципальный депутат округа «Ростокино», член «Гражданской Солидарности» врач Ольга Кравчук, одна из инициаторов и активный участник борьбы за сохранение 40-й больницы на территории СВАО г. Москвы.

В своих выступлениях выступающие ознакомили собравшихся с конкретными примерами ухудшения ситуации с медицинским обслуживанием, фактами закрытия поликлиник и больниц в Москве и других регионах РФ, планах Министерства Здравоохранения по «оптимизации» службы скорой помощи и мерах предпринимаемыми движением «Гражданская Справедливость» по широкому освещению и привлечению внимания к этой проблеме.

Георгий Федоров призвал сторонников и всех неравнодушных людей прийти на народный сход «Стоп Оптимизации» 8 ноября в 12-00 в парк Сокольники, где будет дан старт этой акции.

Член «Гражданской Солидарности» Наталья Пахомова в своем выступлении поделилась опытом работы с чиновниками управ и префектуры СВАО для успешного решения проблем округа, защиты интересов жителей. Рассказала о способах заставить чиновников услышать мнение жителей через обращения в суды и прокуратуру в случаях неисполнения или безответственного исполнения чиновниками своих обязанностей.

Выступил Заместитель председателя Общественного совета Перово, член народного совета ВАО, Марк Долгих. Рассказал об опыте организации Общественных советах, целях и задачах, стоящих перед Общественными Советами.

Марк Долгих поддержал создание Московского отделения Гражданской Солидарности и выразил готовность работать в Московском отделении ГС.

Иван Шербина (САО) в своем выступлении рассказал о своем опыте общественной работы, поддержал создание Московского отделения ГС, программу Московского отделения ГС по созданию связей активов районов на горизонтальном уровне.

Выступил Марк Бабушкин («Справедливая Россия», САО) поддержал цели и задачи Московского отделения ГС, отметил необходимость идеологической работы для разъяснения гражданам их прав и обязанностей власти по их соблюдению.

Наталья Чернецова, гражданский активист, защитник Патриарших прудов от застройки поделилась своим опытом работы, предложила для достижения целей активнее использовать законные пути влияния на решения властей через депутатов, используя «Закон о депутатской деятельности».

Особое внимание Н. Чернецова обратила на необходимость широкого освещения в независимых СМИ положительных примеров действий гражданских активистов, необходимость противодействия насаждаемому властью тезиса «Все уже решено без вас» для пробуждения гражданского самосознания.

Сергей Воевода (Иркутск) в своем выступлении поделился опытом создания в Иркутске объединения непарламентских партий и движений, опытом работы этого объединения в интересах жителей города.

Видеозапись конференции можно посмотреть тут: https://www.youtube.com/watch?v=I91zccVudTI