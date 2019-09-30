Дайджест новостей, 29.09.19

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Дайджест новостей, 29.09.19

 

[Митинг в Москве] Полиция насчитала 20 тыс. человек на митинге в центре Москвы

https://www.interfax.ru/moscow/678414

 

[Паводок в Хабаровском крае] Более 90 жилых домов остаются подтопленными в Комсомольске-на-Амуре

https://www.interfax.ru/russia/678385

 

[Общество] В России изменился список документов для устройства на работу

https://www.kommersant.ru/doc/4109569?from=hotnews

 

[Наука] «Мы на пороге второй квантовой революции» Беседа с руководителем проекта Фонда перспективных исследований по разработке квантового компьютера физиком Валерием Рязановым

https://www.kommersant.ru/doc/4102363?from=main_9

 

[Медицина] Младший медицинский персонал переквалифицировали в уборщиц. К чему это приведет?

https://www.kommersant.ru/doc/4094759

 

[Экономика] Сколько россияне за последние пять лет потеряли в доходах

https://www.kommersant.ru/doc/4094760

 

[Отдых] Архангельскому вернули былой блеск

https://www.kommersant.ru/doc/4094761#id1799751

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30-9-2019 События, , 36
Дайджест новостей на 28.09.2019Дайджест новостей на 30.9.19
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