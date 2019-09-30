Дайджест новостей, 29.09.19
[Митинг в Москве] Полиция насчитала 20 тыс. человек на митинге в центре Москвы
https://www.interfax.ru/moscow/678414
[Паводок в Хабаровском крае] Более 90 жилых домов остаются подтопленными в Комсомольске-на-Амуре
https://www.interfax.ru/russia/678385
[Общество] В России изменился список документов для устройства на работу
https://www.kommersant.ru/doc/4109569?from=hotnews
[Наука] «Мы на пороге второй квантовой революции» Беседа с руководителем проекта Фонда перспективных исследований по разработке квантового компьютера физиком Валерием Рязановым
https://www.kommersant.ru/doc/4102363?from=main_9
[Медицина] Младший медицинский персонал переквалифицировали в уборщиц. К чему это приведет?
https://www.kommersant.ru/doc/4094759
[Экономика] Сколько россияне за последние пять лет потеряли в доходах
https://www.kommersant.ru/doc/4094760
[Отдых] Архангельскому вернули былой блеск
https://www.kommersant.ru/doc/4094761#id1799751