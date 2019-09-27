Дайджест новостей на 27.09.2019
[Навука] Десятки институтов РАН и вузов могут лишиться земельных участков
https://www.gazeta.ru/science/2019/09/17_a_12657601.shtml?updated&fbclid=IwAR2I_ZL5TebRdc1au7fxXHEmmDJMyiDPakfLlMVeZA4W9HbdWo_zEF7mGys
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/25/82101-nauki-ofisy-pitayut
[Россия – Венесуэла] Мадуро сообщил об обещании Путина поддерживать Венесуэлу в области оборонпрома
https://www.interfax.ru/world/678176
[Митинги] Сотрудники приморского вертолетного завода выйдут на митинг
https://www.solidarnost.org/news/sotrudniki-primorskogo-progressa-7-oktyabrya-vyydut-na-miting.html
[Россия – ЦАР] Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР уже вторую партию оружия
https://www.interfax.ru/world/678150
[Недвижимость] В субботу, 28 сентября, в центре Москвы пройдет акция в защиту Бадаевского пивзавода, на территории которого планируется построить высотный жилой комплекс
https://www.kommersant.ru/doc/4109056?from=main_4
[Медведев] Медведев поручил пересмотреть нормы работы предприятий общепита
https://www.kommersant.ru/doc/4104899
[Рыболовный флот] “Ъ” разобрался, как обновляется рыболовный флот в РФ
https://www.kommersant.ru/doc/4104451?from=main_8
[Банки] “Оборонный” Промсвязьбанк получил секретный убыток
https://www.kommersant.ru/doc/4104666?from=four_finance
[Образование] Исследование: до конца обучения доходят ученики только 20% онлайн-школ
https://vc.ru/services/84942-issledovanie-do-konca-obucheniya-dohodyat-ucheniki-tolko-20-onlayn-shkol?from=rss
[Мир] Профсоюзы польской торговой сети угрожают «итальянской забастовкой»
https://www.solidarnost.org/news/profsoyuzy-polskoy-torgovoy-seti-ugrozhayut-italyanskoy-zabastovkoy.html