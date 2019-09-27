Дайджест новостей на 26.09.2019
[Лукашенко] Лукашенко: новое поколение не может позволить сдать Беларусь
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-novoe-pokolenie-ne-mozhet-pozvolit-sdat-belarus-363501-2019/
[Лукашенко] Лукашенко допустил отказ от российской нефти
https://www.interfax.ru/business/678058
[Беларусь] Литва сделала предложение Белоруссии по избавлению от энергозависимости от РФ
https://expert.ru/2019/09/26/litva/
[Недвижимость] Напротив Третьяковки на земле проектного института построят элитный дом
https://www.interfax.ru/moscow/678024
[Промышленность] Суд рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России
https://www.interfax.ru/business/678067
[Экономика] Эксперты говорят о падении рынка легковых автомобилей на 2%
https://www.kommersant.ru/doc/4103919?from=four_business
[Бюджет] Правительство засекретило 20% бюджета
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-zasekretilo-20percent-byudzheta-1028555155
[Налоги] Налог на вылов рыбы повысят в 23 раза
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nalog-na-vylov-ryby-povysyat-v-23-raza-1028555070
[ЧС в Иркутской области] Еще 650 домов в Иркутской области признали непригодными для жилья из-за паводков
https://www.interfax.ru/russia/678087
[СМИ] Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть
https://www.interfax.ru/russia/678102