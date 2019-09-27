Дайджест новостей на 26.09.2019

news

 

Дайджест новостей на 26.09.2019

 

[Лукашенко] Лукашенко: новое поколение не может позволить сдать Беларусь

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-novoe-pokolenie-ne-mozhet-pozvolit-sdat-belarus-363501-2019/

 

[Лукашенко] Лукашенко допустил отказ от российской нефти

https://www.interfax.ru/business/678058

 

[Беларусь] Литва сделала предложение Белоруссии по избавлению от энергозависимости от РФ

https://expert.ru/2019/09/26/litva/

 

[Недвижимость] Напротив Третьяковки на земле проектного института построят элитный дом

https://www.interfax.ru/moscow/678024

 

[Промышленность] Суд рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России

https://www.interfax.ru/business/678067

 

[Экономика] Эксперты говорят о падении рынка легковых автомобилей на 2%

https://www.kommersant.ru/doc/4103919?from=four_business

 

[Бюджет] Правительство засекретило 20% бюджета

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-zasekretilo-20percent-byudzheta-1028555155

 

[Налоги] Налог на вылов рыбы повысят в 23 раза

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nalog-na-vylov-ryby-povysyat-v-23-raza-1028555070

 

[ЧС в Иркутской области] Еще 650 домов в Иркутской области признали непригодными для жилья из-за паводков

https://www.interfax.ru/russia/678087

 

[СМИ] Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть

https://www.interfax.ru/russia/678102

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
27-9-2019 События, , 54
Дайджест новостей на 25.09.2019Молодёжная научная конференция «Марксизм: Поколение NEXT»
  См. также  
 
 
 