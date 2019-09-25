Дайджест новостей на 24.09.2019

 

Дайджест новостей на 24.09.2019

 

[Лосиный остров] Руководство “Лосиного острова” подаст в суд на фирму, ведущую строительство в парке

https://www.interfax.ru/moscow/677672

 

[Байконур] На Байконуре освятили последнюю ракету “Союз-ФГ”

https://www.interfax.ru/russia/677651

 

[Байконур] Запуск ракеты “Протон-М” с Байконура отложен на неопределенный срок

https://www.interfax.ru/russia/677644

 

[ЧС] В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за срыва начала отопительного сезона

https://www.interfax.ru/russia/677619

 

[Полиция] Госдума дала полиции право выносить предостережения россиянам

https://www.interfax.ru/russia/677693

 

[Образование] Молодежь уезжает из большинства российских регионов в поисках лучшего образования

https://www.kommersant.ru/doc/4102670?from=four_strana

 

[Обронзаказ] ЗАО СКБ, в котором после банкротства «Мотовилихинских заводов» сосредоточилось оборонное производство, получило первый крупный военный заказ

https://www.kommersant.ru/doc/4102655?from=main_4

 

[В Москве] В Москве сняты ограничения на высотное строительство. В городе уже возводится более сотни зданий выше 30 этажей

https://expert.ru/expert/2019/39/moskva-stanovitsya-gorodom-neboskrebov/

 

[Северный поток-2] Дания приняла решение по альтернативе «Северного потока-2»

https://expert.ru/2019/09/24/daniya/

 

[Протесты] Протестуют врачи Челябинской области

https://www.rotfront.su/protestuyushhih-vrachej-chelyabinskoj-obl/

 

[Общество] Каждый третий россиянин провел летний отпуск дома. За границей побывали 8% россиян, а 20% вообще не отдыхали летом

https://www.interfax.ru/russia/677655

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25-9-2019 События, , 102
Дайджест новостей на 23.09.2019Дайджест новостей на 25.09.2019
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