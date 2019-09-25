Дайджест новостей на 24.09.2019
[Лосиный остров] Руководство “Лосиного острова” подаст в суд на фирму, ведущую строительство в парке
https://www.interfax.ru/moscow/677672
[Байконур] На Байконуре освятили последнюю ракету “Союз-ФГ”
https://www.interfax.ru/russia/677651
[Байконур] Запуск ракеты “Протон-М” с Байконура отложен на неопределенный срок
https://www.interfax.ru/russia/677644
[ЧС] В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за срыва начала отопительного сезона
https://www.interfax.ru/russia/677619
[Полиция] Госдума дала полиции право выносить предостережения россиянам
https://www.interfax.ru/russia/677693
[Образование] Молодежь уезжает из большинства российских регионов в поисках лучшего образования
https://www.kommersant.ru/doc/4102670?from=four_strana
[Обронзаказ] ЗАО СКБ, в котором после банкротства «Мотовилихинских заводов» сосредоточилось оборонное производство, получило первый крупный военный заказ
https://www.kommersant.ru/doc/4102655?from=main_4
[В Москве] В Москве сняты ограничения на высотное строительство. В городе уже возводится более сотни зданий выше 30 этажей
https://expert.ru/expert/2019/39/moskva-stanovitsya-gorodom-neboskrebov/
[Северный поток-2] Дания приняла решение по альтернативе «Северного потока-2»
https://expert.ru/2019/09/24/daniya/
[Протесты] Протестуют врачи Челябинской области
https://www.rotfront.su/protestuyushhih-vrachej-chelyabinskoj-obl/
[Общество] Каждый третий россиянин провел летний отпуск дома. За границей побывали 8% россиян, а 20% вообще не отдыхали летом
https://www.interfax.ru/russia/677655