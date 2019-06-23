АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вчера прошла очередная прямая линия с Путиным. В этой заметке мы не будем подробно останавливаться на том, что вся страна 20 июня 2019 года в очередной раз наблюдала этот театр одного актера, потому что каждый год об этом не высказывается разве что ленивый. Отметим лишь тот факт, что левое движение крайне возмутил вопрос известного кинокритика и блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина).

Вопрос касался пресловутого закона о “фейковых новостях”, Дмитрий Юрьевич потребовал ужесточить ответственность, чем вызвал крайний ажиотаж в кругах левой общественности. До сих пор ломаются копья, не смолкают возмущенные возгласы, клеймящие данный, бесспорно, мерзкий и гадкий поступок. Дмитрий Юрьевич тем временем потирает руки, ибо свою задачу он выполнил: левые заняты ответами и осуждениями, а персонаж в очередной раз получил бесплатный пиар.

Безусловно, редакция Рабочего Контроля тоже не согласна с высказыванием данного медийного деятеля, однако, мы считаем, что на данный момент есть гораздо более важные проблемы и задачи.

Мы запускаем проект альтернативной “прямой линии”, в которой хотели бы показать те обращения рабочих коллективов, которые в прямой эфир государственных каналов не попадут. Призываем всех сознательных рабочих и коммунистов присоединиться и максимально распространить эту информацию.

Завод АвтоВАЗ, город Тольятти: на данный момент рабочие работают по три смены на жаре, зафиксированы десятки смертельных случаев. Руководство предприятия грубо нарушает установленные законом нормы охраны труда, ничего при этом не делая для улучшения ситуации. Так же стоит отметить, что с 1 июля принято постановление об индексации зарплаты на 7%, поддержанное местным профсоюзом АСМ (уже давно именуемое в простонародье не иначе, как БДСМ). Понизившиеся при этом расценки и температуру свыше 30 градусов в цехах сидящий в кабинетах с кондиционерами официальный профком, как водится, не заметил.

Компания “Томскавтотранс”, город Томск: 15 водителей автобусов на данный момент находятся в отпуске без содержания. Руководство компании уже готовится выставить рабочих за дверь, услужливо выстелив им ковровую дорожку от проходной до биржи труда. Официальная причина – “нехватка” автобусов. Правда, ранее директор компании Сергей Световец, предложив сократить около 40 работников, намекнул, что причина куда прозаичней: “эффективный менеджер” просто решил сдать большую часть маршрутов в аренду, чтобы отяготить свой карман, чем еще раз подтвердил правоту классиков марксизма о свободном переходе капитала из одного вида в другой. Кстати, редакция с интересом выслушает мнение апологетов теории “крепкого социально-ответственного хозяйственника” и прочих “атлантов” по данной ситуации.

Город Орел, ССКМП: сотрудники станции скорой медицинской помощи объявили о начале “итальянской забастовки”. Работать медики теперь будут в строгом соблюдении регламента, без переработок. Подтолкнуло к такому решению, как обычно, руководство: ведь зачем повышать зарплаты, если медицина – “это призвание”. Хочется еще раз задать вопрос гаранту: доколе?!

Санкт-Петербург, Метрострой: на данный момент рабочие Метростроя и Управления Механизации не получают зарплаты с апреля. Обращения к чиновникам различных уровней пока привели только к обещаниям. Стоит отметить, что в связи с надвигающимися выборами мэра города администрация уговаривает рабочих сдать станции в срок. Гражданин Беглов, видимо, очень хочет увидеть новые станции метро к дню проставления галочек. А вот метростроевцы очень хотели бы увидеть свои деньги и заодно материалы для окончания отделки станций.

СКЖД: машинисты локомотивных бригад Северо-кавказской Железной Дороги пожаловались гендиректору ОАО РЖД Белозерову на 60-тиградусную жару в кабинах. Причина – низкое качество кондиционеров в новых составах. Редакции кажется что до тех пор, пока ситуации не будет предана максимальная огласка, а так же пока рабочие не перейдут к активным действиям, гражданин Белозеров просто положит обращение в лучшем случае в ящик стола, поскольку в кабинете главного железнодорожника страны совершенно точно есть кондиционер. (подробности по ссылке: http://bloknot-rostov. ru/news/v-kabine-pod-60- graduso..)

Краснодар: рабочие МЖК Краснодара обратились к гаранту с просьбой сохранить завод. В виду “недостаточной рентабельности” предприятие собираются закрыть, “простив” при этом все задолженности по зарплатам. Кстати, в АП в Москве уже подавалось письменное обращение работников, а 13 июня проходил митинг за сохранение завода (https://vk.com/rwp23?w=wall- 27335111_1496). Обратит ли на это внимание гарант – зависит от нас с вами, товарищи.

Завод “Форд”, г. Всеволжск Ленинградской области: на данный момент предприятие готовится к закрытию, работников вынуждают подписывать соглашения о “добровольном уходе”. ППО МПРА и ППО Форд ведут борьбу за сохранение рабочих мест. Власти всех уровней от местной мэрии до АП разглагольствуют о “помощи в трудоустройстве”, однако уже уволенные сотрудники завода не могут найти работу в своей отрасли: услышав о том, что рабочий с Форда, отделы кадров просто кладут трубки.

Так же публикуем видеообращения рабочих коллективов Белгородского нефтеперерабатывающего завода, Баранчихинского электромеханического завода и Сосновского судостроительного завода.

Редакция обращает внимание на то, что таких предприятий, коллективы которых оказались в подобной ситуации, в стране гораздо больше. Судя по тому, что происходит в отечественной промышленности, а так же уже открытым заявлениям премьера Медведева о плане ликвидации государственных и унитарных предприятий к 2021 году (очередная волна приватизации), делаем выводы, что ведется планомерная кампания по уничтожению высокотехнологичного производства. Естественно, такие вопросы не будут задаваться в прямом эфире гаранту, ведь буржуазной власти куда важнее потратить эфирное время на “гоблинов”, чем на теряющих сознание машинистов локомотивов или сидящих без зарплат метростроевцев.

Призываем всех сознательных рабочих и коммунистов к максимальной огласке! Наша сила – в солидарности!

Азаматхан Каримов

Группа Рабочий контроль