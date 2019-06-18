Бразильские города парализованы: режим Болсонару столкнулся с первой всеобщей забастовкой

Общенациональная забастовка, начатая по призыву профсоюзов Бразилии, разобщила систему общественного транспорта и вызвала пробки на дорогах в ряде регоионов страны в пятницу, начиная протесты против пенсионной реформы ультра-правого президента Жаира Болсонару.

За несколько часов до матча открытия Кубка Америки в Сан-Паулу некоторые линии метро крупнейшего города страны также были парализованы, поскольку профессора и студенты также готовились к выходу на улицы против планируемого правительством сокращения расходов на образование.

Это последняя массовая демонстрация против Болсонару с того времени, как он приступил к выполнению своих обязанностей в январе. Худшего для него времени нельзя и придумать, поскольку Бразилия готовится к игре с Боливией в матче открытия южноамериканского футбольного соревнования.

Ожидалось, что Болсонару будет присутствовать на открытии стадиона Морумби, где в рамках мер усиления безопасности будут развёрнуты полицейские снайперские подразделения.

Один из главных профсоюзов Бразилии оценил количество работников, участвующих в забастовке, в 45 миллионов.

Цитата из твиттера Майкла Фокса (Ссылка): “Всеобщая забастовка – это подкоп под планы Болсонару по пенсионной реформе. Здесь, в Куритибе, рано утром работники остановили движение общественного транспорта”

Бразильцы разделились в своём отношении к забастовке.

“Это теперешнее правительство хочет разрушить всё, что мы строили десятилетиями, поэтому я поддерживаю забастовку и борюсь против социального неравенства”, сказала Вания Сантос, 49 лет, в интервью AFP в Рио.

В Сан-Паулу Флавиу Морейра выступил против остановки работы, заявляя, что она наносит удар по деловой части города.

Сокращение пенсионных накоплений

Проект Болсонару по капитальной перестройке бразильской пенсионной системы, о котором он говорит, что отказ от его принятия приведёт к банкротству страны, рассматривается как ключ к проведению серии экономических реформ через Конгресс.

Но изменения, включающие увеличение возраста выхода на пенсию и доли вклада работников, встретили сопротивление профсоюзов и нижней палаты Конгресса, где Социал-либеральная партия, ультраконсервативная партия Болсонару, имеет лишь около 10% мест.

Сокращённый проект реформы, представленный Конгрессу в четверг, в котором ожидаемые накопления сокращались с 1.2 триллиона реалов (300 млрд. долларов США) за 10 лет примерно до 900 миллиардов реалов, не добавил спокойствия профсоюзным лидерам, которые призвали продолжать забастовку.

Эти накопления считаются жизненно важными для восстановления финансовой и экономической системы Бразилии, которая была разрушена кризисом 2015-2016 годов.

“Протесты отмечены более чем в 300 городах по всей Бразилии”, говорит корреспондент агентства FRANCE 24 Катрин Осборн.

Министр экономики Пауло Гуэдес, который продвигает правительственную реформу, грозится уйти в отставку, если законопроект не пройдёт или будет существенно ослаблен.

Это завершение шести бурных месяцев для Болсонару, который видит, как его популярность всё падает и падает, пока он борется за протаскивание реформы за своей подписью через Конгресс и удержание крупнейшей экономики Латинской Америки от очередного сползания в рецессию.

По последним данным, более 13 миллионов людей сейчас без работы, при этом рекордным стало количество людей, переставших искать работу.

Борьба между военными и ультра-правыми группировками правительства Болсонару подлила масла в огонь, угрожающий его администрации, где его сыновья и ультра-правый писатель и полемист Олаво де Карвальо имеют огромное влияние.

Болсонару уволил уже третьего своего министра: он отправил в отставку генерала Карлоса Альберту дус Сантус Круса, который занимал пост секретаря правительства и был известен как голос умеренной части.

Это произошлоо в тот же день, когда Болсонару наконец нарушил молчание, чтобы защитить министра юстиции Сержиу Мору, которого обвиняют в злоупотреблении при исполнении обязанностей судьи, когда было развёрнуто антикоррупционное расследование “Операция “Автомойка””

(AFP)

Текст: NEWS WIRES

Перевод с английского Азата Абдуллатыпова

Оригинал новости: https://www.france24.com/en/20190614-brazil-cities-paralysed-bolsonaro-general-strike-pension-reform