Профсоюзы начинают кампанию против закрытия завода «Форд» во Всеволожске

В пятницу, 15 февраля, Производственный совет профсоюзов завода «Форд» во Всеволожске (Ленинградская область) объявили о начале кампании против закрытия завода. Напомним, в январе 2019 года международный автомобильный концерн «Форд» озвучил, что пересмотрит свою стратегию развития в России. Одним из негативных решений может стать закрытие заводов во Всеволожске и Татарстане, входящих в состав совместного предприятия «Форд Соллерс».

Завод «Форд» во Всеволожске функционирует с 2001 года, выпускает две модели — «Фокус» и «Мондео». На данный момент на заводе работает в односменном режиме более 1 000 человек, из которых примерно 600 человек заняты непосредственно производством автомобилей, а 400 человек — это руководящий состав и сотрудники офиса. На протяжении последних четырех лет на заводе действует режим неполной рабочей недели.

На предприятии действуют две профсоюзные организации, — заводской комитет Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) и Первичная профсоюзная организация работников «Форд», — которые сформировали Производственный совет профсоюзов и в настоящее время совместно представляют интересы работников. Оба профсоюза выражают готовность к коллективным действиям по предотвращению закрытия завода во Всеволожске. В том числе к проведению митингов и пикетов, чтобы обратить внимание правительства Ленинградской области на возможную угрозу закрытия завода.

Производственный совет профсоюзов завода считает, что одной из мер, способных сократить издержки и повысить эффективность работы предприятия, может стать сокращение руководящего и административного состава. На сегодняшний день, на заводе «Форд» во Всеволожске на одного производственного работника приходится 0,7 человек — сотрудников офиса или руководящего звена.

Также профсоюзы говорят о необходимости полного обновления локального менеджмента, как неспособного эффективно управлять предприятием. По мнению профсоюзов, необходима тесная и конструктивная совместная работа нового менеджмента и представителей работников с целью улучшения положения завода. «На наш взгляд, предложенные меры позволят сохранить завод «Форд» во Всеволожске в интересах как международного автоконцерна, так и в интересах занятых на нем работников», — отмечается в заявлении Производственного совета профсоюзов.

«Конфедерация труда России полностью поддерживает намерение профсоюзов завода «Форд» во Всеволожске сохранить предприятие и рабочие места, — отметил президент КТР Борис Кравченко. — Мы намерены плотно взаимодействовать с федеральными органами власти и с региональными властями с тем, чтобы ситуация была взята ими на контроль, и приложить максимум усилий к тому, чтобы завод продолжил работать в ближайшие годы».

Профсоюзный лидер также отметил: «Конфедерация труда России и членские организации КТР готовы оказать всю необходимую организационную и солидарную поддержку своим братьям и сестрам с «Форда» в случае проведения коллективных действий. Мы также обсуждаем с профсоюзами всеволожского «Форда» запуск международной профсоюзной кампании с призывом к глобальному руководству концерна «Форд» отказаться от политики сокращений и сесть за стол переговоров с представителями работников для обсуждения сложившейся ситуации».

Конфедерация труда России