Поддержите законопроект «2 МРОТ за ставку»!

4 декабря на рассмотрение в Государственную Думу РФ был внесен законопроект № 600116-7 о закреплении ставки заработной платы педагогических работников на уровне не ниже двух региональных МРОТ. Очень важно поддержать законопроект письмами поддержки, образец которых мы приводим. Сканы писем с подписями просьба посылать на электронную почту профсоюза info@pedagog-prof.org, оригиналы — на официальный адрес Госдумы.

Текст законопроекта:

Вносится депутатами Государственной Думы

О. Н. Смолиным; И. И. Мельниковым; В. А. Ганзя;

Н. В. Коломейцевым; Т. В. Плетневой; О. В. Шеиным

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в главу 52 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления минимального размера базовой ставки заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций

Статья 1. Внести в главу 52 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 46, ст. 5419; 2010, № 52 (ч. 1), ст. 7002; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7554; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 42; № 29 (ч. 1), ст. 4363) изменение, дополнив ее статьей 335.1 следующего содержания:

«Статья 335.1. Особенности оплаты труда педагогических работников

Базовая месячная ставка заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций не может быть ниже двукратного минимального размера оплаты труда, установленного в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации

*** Образец письма поддержки ***

В Государственную думу

Федерального собрания РФ

От коллектива педагогов школы/детсада/колледжа/ДШИ

и т. д. …. (название учреждения)

(От первичной профсоюзной организации

МПРО «Учитель» … (название учреждения))

Контактное лицо

(ФИО, электронная почта, телефон — желательно)

Уважаемые депутаты!

Мы, педагоги … (название учреждения) выступаем в поддержку законопроекта № 600116-7 «О внесении изменения в главу 52 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления минимального размера базовой ставки заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций». Законопроект предполагает закрепление ставки заработной платы педагогических работников на уровне не ниже двух региональных МРОТ. Принятие такого нормативного акта на федеральном уровне давно назрело и является очень важным.

1. Ставка педагога включает нагрузку 18 учебных часов неслучайно — расчеты по психологической, физической и эмоциональной нагрузке показывают, что только при таком соотношении учебной и остальной нагрузки учитель может восстанавливать свои силы за время отдыха и качественно выполнять свои обязанности. В современной России при существующей системе оплаты труда очень многие педагоги работают со значительным превышением этого показателя, что неизбежно негативно сказывается на уровне образования.

2. Идея формирования зарплаты в соотношении 70% (базовая часть) к 30% (стимулирующие) с целью повышения эффективности труда столкнулась с российскими реалиями. Во-первых, образование недофинансировано, региональные власти стремятся на нем сэкономить, во-вторых, самостоятельность в распределении средств руководства учреждения приводит к коррупционным практикам, в-третьих, показатели эффективности оказываются настолько формальными, что никак не отражают реального вклада педагогов в образовательный процесс. Введение стимулирующих и эффективных контрактов приводит к возникновению конкуренции внутри педагогического коллектива, что исключает наставничество, передачу опыта и разрушает саму целостность образовательного процесса.

3. Несмотря на «майские указы» и проекты по повышению зарплаты педагогов, оплата за ставку остается очень мала (нередко менее МРОТ) и расчетных лист педагога выглядит абсурдно: доплаты, компенсации и стимулирующие превышают в нем базовую часть. Отсюда проистекает две проблемы: 1) постоянные опасения педагогов потерять значительную часть зарплаты за счет изменения локального положения об оплате труда, которое регламентирует выплаты сверх ставки, 2) зависимость каждого педагога от отношения руководства учреждения, которое использует манипуляции с доплатами и нагрузкой как способ обеспечения лояльного отношения к себе.

Безусловно, принятие этого законопроекта не решит всех проблем. Например, мы считаем, что должен быть утвержден ряд новых должностей, таких как классный руководитель, лаборант, заведующий кабинетом, чтобы педагоги получали за эту работу не скромные надбавки, а фиксированный оклад. Но достойная оплата за основную работу — ставку преподавательской работы по предмету — это проблема, которая должна быть решена в первую очередь.

Мы надеемся, что наши предложения будут услышаны и законопроект будет принят Государственной думой в ближайшее время.

Конфедерация Труда России