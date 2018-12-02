Солнечные батареи становятся альтернативным источником питьевой воды в засушливых регионах

Американская фирма Zero Mass Water разработала солнечную гидропанель, которая не только генерирует электричество, но также производит питьевую воду. Установка поглощает водяной пар из воздуха, который далее конденсируются и очищается в отдельном резервуаре. Одна такая панель вырабатывает в день до 10 л чистой воды.

Разработку успешно применяют в засушливых регионах. Об этом пишет издание EcoPortal.

Фонд помощи девочкам Кении Samburu Girls Foundation, получив в распоряжение 40 таких панелей, полностью обеспечил себя необходимым количеством питьевой воды. Для центра, спасающего девочек от ранних браков, это особенно важно, так как теперь его воспитанницам не нужно уходить за пресной водой, в том числе в общины, возвращаться в которые небезопасно.

Коди Фризен, основатель и исполнительный директор Zero Mass Water, считает, что совместный проект компании с Samburu Girls Foundation – пример того, как технология становится доступной людям, имеющим разный социально-экономический статус. Как сообщают представители фонда, стоимость одной панели составляет около $1500.

По словам Джорджа Сирро, инженера компании Solatrend Ltd., занимающейся в столице Кении Найроби производством солнечного оборудования, такие устройства могут оказать огромную помощь не только людям, но и природе. Часто для того чтобы вскипятить на огне воду и сделать ее пригодной для питья, люди рубят деревья. Вырубка леса способствует изменению климата и усиливает засуху в Кении.

Местные жители, увидев, как работают солнечные гидропанели в школе при фонде Samburu Girls Foundation, теперь надеются приобрести такое оборудование для своего пользования, если найдут для этого средства финансирования.