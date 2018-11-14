В моногороде Инта работники агрокомплекса угрожают забастовкой

В Республике Коми в моногороде второй категории Инта на сельскохозяйственном предприятии ООО “Агрокомплекс “Инта Приполярная” возможна забастовка работников. Причинами к проведению акции протеста стало снижение уровня заработных плат и ухудшение условий труда.

Трудовой коллектив направил обращение губернатору Коми с просьбой вмешаться в урегулирование проблемной ситуации, так как в сентябре-октябре текущего года за одинаковую нагрузку сотрудники, которые работают по договорам гражданско-правового характера, получили в два раза меньше, чем трудоустроенные в штат. Такую ситуацию они назвали дискриминацией. В правительстве Коми заявили, что в агрокомплексе происходит оптимизация, предприятие фактически перешло из статуса коммерческого в бюджетное.

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми отметил, что главная задача правительства — сохранить молочное производство, оленеводство и переработку мясной продукции в Инте «любой ценой». В свою очередь, работники агрокомплекса пожаловались на общее плачевное состояние экономики моногорода после закрытия последней угольной шахты в Инте. Сотрудники уверены, что город в среднесрочной перспективе готовят к консервации, поэтому содержать активы, для которых трудно найти инвестора, чиновники не хотят.

В октябре 2018 года в Арбитражном суде Коми начался процесс о признании агрокомплекса «Инта Приполярная» банкротом. В суд обратилась Федеральная налоговая служба. Роструд в Республике Коми начал проверку предприятия. Всего в агрофирме трудятся 186 человек. НМЦ “ТК” обращает внимание, что проблемы на данном предприятии возникают не в первый раз: в 2014 году работники выходили на митинг и требовали выплаты долгов по зарплатам и недопущения закрытия агрокомплекса.

Источник