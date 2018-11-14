Нападение на профсоюзного лидера в Казахстане

В субботу, 10 ноября, в 20:30 в городе Шахтинске (Карагандинская область, Казахстан) произошло нападение на Дмитрия Сенявского, председателя Филиала Отраслевого профсоюза работников топливно-энергетического комплекса в Карагандинской области.

Нападающих было несколько человек – они зашли в гараж, где Дмитрий ремонтировал автомобиль, и стали его избивать. Профсоюзный лидер получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы руки, многочисленные повреждения на теле и лице, а также другие повреждения.

В настоящее время Дмитрий находится в Центральной больнице города Шахтинска в отделении травматологии. Правоохранительные органы поставлены в известность.

Ранее, перед избиением, неизвестные разбили стекла в доме Дмитрия. Кроме того, поступали звонки с угрозами. В независимых профсоюзах Казахстана угрозы и нападение на Дмитрия Сенявского связывают с его активной профсоюзной деятельностью.

На протяжении нескольких лет продолжаются преследования лидеров Конфедерации независимых профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК). Сама Конфедерация независимых профсоюзов и ряд ее членских организаций были принудительно ликвидированы казахстанскими властями.

С 13 по 15 ноября в Казахстане работает Международная профсоюзная миссия, в которой примут участие представители Международной конфедерации профсоюзов (МКП), Международного союза пищевиков (IUF), Конфедерации труда России (КТР), норвежского профсоюза Industri Energi.

В фокусе внимания миссии будет находиться ситуация, связанная с многочисленными нарушениями права на свободу объединения в отношении КНПРК и ее членских организаций, а также других профсоюзов и профсоюзных лидеров в Казахстане.

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