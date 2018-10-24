Министр труда РФ заявил о «беспрецедентном росте» зарплат

В 2018 году в России заработные платы увеличились почти на 11%. Об этом 24 октября, выступая в Госдуме РФ, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По его словам, такие темпы роста зарплат беспрецедентны. Повышение этого показателя глава Минтруда связывает с увеличением минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Также, по мнению министра, этому способствовало и выполнение майских указов президента России.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Министерство экономического развития РФ спрогнозировало темп роста заработной платы в 2018 году на уровне 6,3%, а в 2019 только на 1%. Такое существенное замедление министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин пояснил очень высокой базой темпов роста в 2018 году из-за выполнения майских указов главы государства 2012 года. Ожидается, что заработные платы в 2019 году продолжат расти с этой уже достаточно высокой базы, но уже не такими высокими относительными темпами. При этом «в целом рост заработной платы в 2019 году будет выше, чем рост экономики», добавил чиновник.