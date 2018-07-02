Протесты против пенсионной реформы

1 июля противники пенсионной реформы впервые вышли на улицы во всероссийском масштабе. В десятках прошли митинги против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального, профсоюзами, а также КПРФ, ЛДПР, партиями «Яблоко» и «Справедливая Россия». Заявки были поданы в городах, в которых не проходят матчи чемпионата мира по футболу. В большинстве городов акции были согласованы с властями. Информации о задержаниях не поступало. Митинги были поддержаны также профсоюзными организациями, причем не только Конфедерацией труда России (КТР), но и провластной Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР).

В Комсомольске-на-Амуре в акции приняли участие более 500 человек, сообщает местное издание Komcity.ru. Люди несли плакаты с надписями «Повышение пенсионного возраста – это геноцид народа», «Коррупция ворует пенсии», «Родился – потерпел – умер – пенсия», «Не лезьте в наши карманы» и другими. По итогам акции ее участники подписали итоговую резолюцию с требованием не принимать законопроект о пенсионной реформе и отказаться от повышения НДС до 20%.

Во Владивостоке активисты провели шествие, которое завершилось митингом у здания Пенсионного фонда. По пути протестующие скандировали «Нет повышению пенсионного возраста». Акция не была согласована с властями, о задержаниях не сообщается.

Сайт РОТ-Фронт приводит слова участники протестной акции в Брянске «Таких масштабных акций наш город не видел уже давно: выразить своё несогласие с планами правительства повысить пенсионный возраст пришло более 500 человек. Для тихого и провинциального Брянска это очень много».

Митинг в Хабаровске тоже прошел без происшествий. В нем приняли участие несколько сотен человек. Организатором акции выступил оппозиционный кандидат в мэры города Алексей Ворсин, который в ходе акции собирал подписи за свое выдвижение, сообщил канал «Навальный LIVE».

В Омске местные власти пытались помешать проведению митинга, сообщили сторонники Навального. «Администрация нагнала автобусы, чтобы помешать митингу», – говорится в сообщении организаторов в Twitter. Сторонникам Навального не дали выступить на митинге: «Отобрали микрофон. Ольгу Картавцеву, координатора штаба вытолкали со сцены». Сайт «Вестник бури» подчеркивает, что для Омска и некоторых других городов протестные акции 1 июля стали рекордными по численности за последнее десятилетие.

Однако реальный успех или неудача кампании определится осенью. Если в сентябре удастся организовать массовую всероссийскую акцию протеста, то это изменит ситуацию в стране и остановит реформу.

По материалам сайтов РОТ-Фронт, «Вестник бури» и информационных агентств