Протесты против счетов за тепло в Нижнем Новгороде продолжаются

На понедельник 7 мая жители Автозаводского района города Нижнего Новгорода, которым пришли непомерно высокие счета за теплоснабжение от АО “Волгаэнергосбыт” и в ответ они устроили стихийный митинг и перекрыли проспект Ильича, намечали проведение собрания у Администрации Автозаводского района, чтобы получить ответ от чиновников. Мы писали, что эффект перекрытия проспекта был для властей города настолько силен, что глава города и и.о. губернатора пообещали во всем разобраться, а счета назвали несправедливыми. Ответ чиновники обещали дать 7 или 8 мая.

7 мая к 11 часам у крыльца Администрации собралось около 200 человек. К собравшимся вышел глава администрации Автозаводского района А. Нагин и стал успокаивать собравшихся. Люди громко возмущались. Ответы главы района были неопределенными: “Ничего не известно, вот в 13-00 будет совещание в Администрации города, вопрос обсуждают в прокуратуре области, как решат, все скажут, следите за новостями”. Видео с ответом А. Нагина на вопрос жителей можно посмотреть тут.



Народ покричал, люди повозмущались, но перекрывать в этот раз ничего не стали. Вместо этого собравшиеся разделились на три группы. Одну группу возглавил сам А. Нагин и увел к офису Домоуправляющей компании “Наш дом”, якобы, спросить у руководства этой компании, что делать и как платить. Это довольно странно, т.к. не ДУК “Наш дом”, а АО “Волгаэнергосбыт” выставило злосчастные счета и спрашивать нужно с “Волгаэнергосбыта”. Возможно, власти специально пытаются переложить ответственность на непричастных, т.к. руководство “Волгаэнергосбыта” дало ясно понять, что отменять ничего не собирается и единственное, что может предложить – рассрочку на 12 месяцев.

Другая группа жителей отошла в сторону от входа в администрацию и люди начали говорить с журналистами, давать интервью. Небольшая часть народа осталась ждать у входа в администрацию, сами не зная, чего требовать. В итоге ничего не выяснили, ничего не добились.

Митинг как meeting

Призыв собраться у Администрации 7 мая был брошен в группе “В Контакте” “Meeting в защиту своих прав и справедливости“. Организатора этой группы уже вызывали в полицию и прокуратуру для дачи объяснений. Очевидно, с начавшимся административным давлением со стороны правоохранительных органов и связана осторожность участников данной группы. Фото и видео с места событий в группе встречи автозаводцев очень мало.

Нет фото и видео и у журналистов. Все интернет-СМИ используют одну единственную фотографию, опубликованную в телеграмм-канале “Опер пишет”. Админом этого канала, по неподтвержденной информации, является начальник Нижегородского Центра “Э” А. Трифонов, что, кстати, объясняет, как автору этого канала удается бывать на всех протестных мероприятиях и событиях, давать инсайдерскую информацию о предстоящих арестах чиновников и т.п. сведения. Интересно, как “опер-нн” пользуется запрещенным Телеграммом? Неужели он нарушает блокировку Роскомнадзора?! Как бы то ни было, пока что только “Опер пишет” опубликовал фото с места событий и оно разошлось по всем СМИ. Получается, ни один пишущий журналист и редакция не озаботились тем, чтобы прийти и сделать фото с места событий.

Мы связались с местными жителями и получили информацию о происходящем, а также фото и видео. Нижегородским активистам прекрасно известно, что если ты сам не сделаешь фото, видео и не выложишь их в соцсетях, на сайтах, то скорее всего никто этого не сделает, т.к. в интересах властей, чтобы никакой информации о протестах в публичном пространстве не было. Это задача самих активистов, чтобы эта информация была. Сами жители должны освещать свою активность. Но многие просто приходят, стоят, возмущаются, уходят и пересказывают друг другу, что было, ожидая, когда вечером по местному ТВ покажут двухминутный репортаж об их “митинге”. Лишь немногие сообщают о произошедших событиях, в т.ч. нам. Сейчас мы получили видео с места событий и скоро его опубликуем.

Но проблема не только в малом количестве информации, поступающей в свободный доступ, но и в том, что люди не понимают, как и благодаря чему им удалось одержать первую победу и как добиться окончательной победы, пусть лишь в данном конкретном вопросе. Практически все СМИ называют встречи разгневанных автозаводцев с начальниками “митингами”. Но это же не митинги. Митинг – это организованная публичная акция, на которой участники выступают с требованиями. В данном случае мы имеем стихийные собрания людей, которые до сих пор даже не сформулировали окончательного требования: “Отменить начисленную плату за тепло”. Люди приходят, чтобы задать вопрос, почему начислили так много и как столько заплатить, учитывая их низкие зарплаты и пенсии. Но четкого и решительного требования “Отменить начисленные платежи” так и не прозвучало.

На встречах с А. Нагиным люди выплескивают свои эмоции. Пожилые мужчины и женщины кричат, что они много работали, стали инвалидами, что они ветераны труда и т.д., а им такой подарок преподнесли в виде необходимости заплатить от 2 до 13 тысяч рублей не понятно, за что. Люди кричат, негодуют по этому поводу, но четкого и внятного требования “Отмените платежи” нет.

Кроме того, все требования люди обращают к властям района, а начислила эти платежи коммерческая компания, частная компания, это ее бизнес, вступив в договорные отношения с этими коммерсантами, люди сами согласились платить по их счетам. Сама капиталистическая система в данном случае работает в интересах частного предпринимателя. Ни государство, ни муниципальные власти не отвечают за то, во сколько оценили свои услуги посредники, покупающие теплоэнергию у производителя и перепродающие ее потребителям.

Поэтому не смотря на то, что на встрече люди шумели и негодовали, впечатления от её результатов не радуют. Протесты явно пошли на спад. Народа на встречу 7 мая пришло меньше, чем в первый раз. Люди надеются на начальников, а не на свои решительные действия. Только если народ будет выходить протестовать, только тогда можно добиться победы. Сейчас же мы видим, что протест переходит в форму вопросов к власти и ожидания ответов. Митинг как протестная акция превратился в meeting-встречу (англ. meeting – встреча). Это встреча жителей с администрацией, где жители выражают свое возмущение, но ставят сами себя в положение просителей. Согласятся ли жители платить в рассрочку, если им ответят, что “все законно” и нужно платить? Время покажет.

Если народ не выходит на улицы протестовать, то для властей проблемы нет. Сейчас ситуация близка к победе. Но если протест утихнет, а власти делают для этого все, то людям придется смириться и идти платить…

Нижегородские активисты готовы оказать жителям поддержку, например, в организации митинга.

Активисты “Рот-Фронта” общались с жителями 4 мая, раздавали листовки по теме ЖКХ. На встрече жителей с руководством района 7 мая присутствовали активисты штаба Навального. Также можно связаться с автором настоящей статьи в соцсетях или по эл. почте. Мы можем помочь жителям в независимом правдивом освещении ситуации и будем следить за развитием событий.

Автор текста: Алексей Поднебесный