В Санкт-Петербурге пройдет первомайское шествие в поддержку МПРА

1 мая в Санкт-Петербурге на Невском проспекте состоится центральное первомайское шествие, в котором примут участие профсоюзы, входящие в Конфедерацию труда России (КТР), а также дружеские организации. Сбор участников назначен на 10:45 на Лиговском проспекте около домов 25—29. Шествие будет посвящено поддержке Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» и протесту против ликвидации МПРА.

Лозунг «Вступай, борись, поддерживай!» станет основным лозунгом шествия. Решение суда о ликвидации МПРА активисты профсоюза считают противоправным и призывают рабочих не допустить уничтожения МПРА, вступать в его региональные первичные организации.

Рабочие заводов и других предприятий, на которых действуют ячейки МПРА заявляют о намерении продолжить свое членство в профсоюзе и борьбу за права трудящихся. Поддержку МПРА выразили организации в Санкт-Петербурге, Всеволожске, Москве, Калуге, Нижнем Новгороде, Тольятти, Омске и других городах.

Кроме этого, бесплатный концерт в поддержку МПРА состоится 30 апреля в 20:00, в Санкт-Петербурге в клубе Fish Fabrique (Лиговский проспект, дом 53). Выступят группы «Аркадий Коц» и «Технопоэзия».

Как ранее сообщалось, 10 января 2018 года суд Санкт-Петербурга принял решение о ликвидации МПРА. Российские профсоюзы, международное профсоюзное движение осудили это решение и признали его противоречащим российскому законодательству и международным правовым нормам в сфере трудовых отношений.

Фото: leftfront.org