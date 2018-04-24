Пашинян отказался от переговоров с главой правительства Армении

Переговоры лидера протестов в Армении Никола Пашиняна с правящей партией и и.о. премьера страны Кареном Карапетяном отменяются, заявил РБК соратник Пашиняна, член партии «Гражданский договор» Ален Симонян.

«Никол Пашинян отказался от переговоров, пока его требования по вопросу формата переговоров не будут выполнены. Будут переговоры в том формате, который он предлагает. Других переговоров не будет. Он сделал свое предложение [на пресс-конференции], мы ждем ответа [от Республиканской партии Армении]. Не будет ответа — не будет переговоров. В любом случае мы выводим людей на улицы. Утром будет шествие. Митинг, скорее всего, будет вечером», — заявил Симонян.

Оперативный комментарий пресс-секретаря Карапетяна РБК пока получить не удалось.

Ключевое требование оппозиции, добившейся ухода в отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, избрание Никола Пашиняна премьером и проведение новых выборов в парламент. На пресс-конференции Пашинян заявил, что от правящей Республиканской партии Армении остался только «призрак» и у нее нет больше власти.

В среду, 25 апреля, Пашинян и Карапетян должны были встретиться для обсуждения ситуации. Депутат правящей Республиканской партии Армении Ваге Энфиаджян отмечал в разговоре с РБК, что многое будет зависеть именно от переговоров Карапетяна и Пашиняна.