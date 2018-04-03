Профсоюзные победы в судах Санкт-Петербурга

В последней декаде марта в Санкт-Петербурге состоялся ряд судебных решений, выигранных активистами независимого профсоюза «Учитель». Активную работу в судах по защите прав работников ведет первичная организация в Издательско-полиграфическом техникуме Санкт-Петербурга (переименована в профсоюзную организацию «Академии управления городской средой, градостроительства и печати» в связи с объединением учреждений в 2017 году).

Директор Академии управления городской средой, градостроительства и печати Анатолий Кривоносов незаконно уволил воспитателя общежития Елену Римгайло. Елена успешно проработала в общежитии три года по срочному трудовому договору, договор ежегодно продлевался. Но после того, как Елена поддержала студентов, возмущенных условиями проживания в общежитии и отношением к ним других сотрудников общежития (вымогательством денег со студентов за места в общежитии), и совместного с ними посетила руководство Академии (заместителя по развитию Пластуна О. В.), у Елены начались проблемы на работе. Как результат – незаконное увольнение Елены Римгайло, которое было успешно обжаловано в суде, так как после трехкратного заключения срочного договора он автоматически становится бессрочным. 26 марта судья Калининского районного суда Санкт-Петербурга Петрова М. Е. признала увольнение Римгайло незаконным.

28 марта состоялся еще один суд. Директор Академии управления городской средой, градостроительства и печати Анатолий Кривоносов, не согласный с решением Калининского районного суда по отмене выговора председателю профкома первичной организации профсоюза “Учитель” в Академии управления городской средой градостроительства и печати Юлии Марковой, подал апелляционную жалобу в городской суд Санкт-Петербурга. Решением городского суда (судья Кордюкова Г. Л.) решение районного суда оставлено в силе и выговор снова признан незаконным.

Директор Анатолий Кривоносов – не единственный руководитель в Санкт-Петербурге в сфере образования, нарушающий трудовое законодательство.

20 февраля Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга в лице судьи Игоря Гучинского признал незаконным выговор, вынесенный директором учреждения “Петровский колледж” Еленой Васиной заведующей общежитием Аэлите Карунской в июле 2017 года. Карунскую обвинили в неготовности общежития к приему студентов в новом учебном году в ходе проверки, проведенной в начале июля, когда студенты только что выехали из общежития. Тогда как на подготовку здания оставалось еще почти два месяца. Следующий шаг по защите заведующей Аэлиты Карунской – отмена ее увольнения по сокращению штатов, которое произошло в момент объединения Промышленно-экономического колледжа, где работала Карунская, с Петровским колледжем. Увольнение также было проведено с нарушениями трудового законодательства.

Учредитель вышеперечисленных образовательных организаций – Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.