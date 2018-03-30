Профсоюз Качканарского ГОКа под прессингом

28 марта 2018 года в офис первичной профсоюзной организации Качканарского горно-обогатительного комбината пришли сотрудники Качканарского ОБЭП с требованием представить финансовые документы по кассе взаимопомощи. Руководство профкома без всякого опасения представило все требуемые документы, так как вся финансовая деятельность первички неоднократно проверялась самыми разными инстанциями и ни разу не было выявлено никаких, сколь бы то ни было серьезных нарушений.

За что прессуют профсоюзную организацию? Отвечает на вопрос “Солидарности” Боданин Александр, специалист по информационной работе первичной профсоюзной организации Качканарского ГОКа:

За то, что профсоюзная организация не удержала налог с членов кассы взаимопомощи, при выдаче им беспроцентного займа. По мнению налоговой инспекции, те работники, кто получил беспроцентный займ из профсоюзной кассы взаимопомощи – поимел доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными средствами, полученными от организации. На самом деле средства кассы взаимопомощи, используемые для выдачи беспроцентных займов – это средства самих работников – членов кассы взаимопомощи, которые складываются из вступительных и ежемесячных взносов в кассу. Проще говоря: люди договорились вскладчину образовать некую сумму средств, из которой время от времени пользоваться этими средствами на возвратной основе, оформляя при этом заявление и договор, необходимые для учета и отчетности. Почему при этом они должны платить налог, принимая во внимание, что пользуются они не привлеченными от организации средствами, а также то, что один раз люди налог на доходы уже заплатили при получении этого дохода?

По нашему мнению, данные действия есть ничто иное, как очередная попытка ЕВРАЗовских ставленников в городе Качканар расправится с неугодным профсоюзом. Надо полагать, что все жители города на протяжении очень продолжительного времени видят сколько усилий со стороны отдельных лиц в руководстве градообразующего предприятия предпринимается для уничтожения авторитета лидеров профсоюзного движения, которые не дают господам капиталистам в спокойной обстановке нещадно эксплуатировать работников и выжимать последние соки из комбината.

Особенно неприятно видеть то, как работодатель использует для давления на профсоюз такую востребованную и полезную в нашем капиталистическом мире услугу как касса взаимопомощи. Сотни работников Качканарского ГОКа воспользовались возможностями указанной кассы в трудные для себя моменты жизни. Этим людям не пришлось молить о помощи через смс-сервисы и телеканалы страны, они смогли отказаться от унизительной необходимости выпрашивать помощь от работодателя и не были вынуждены обращаться в грабительские микрозаймовые структуры. Все эти люди воспользовались возможностями коллективной копилки работников и с достоинством смогли выйти из сложных житейских ситуаций. Конечно организаторы этой коллективной кассы взаимопомощи – профсоюзная организация «Качканар-Ванадий» – пользуется заслуженным уважением со стороны работников, как за свою принципиальную позицию в вопросах отстаивания прав трудового народа, так и за предоставленную людям возможность, не теряя чувства собственного уважения, преодолеть житейские невзгоды.

Не смотря на то, что сотрудники правоохранительных органов не называют личности инициаторов данной проверки, в профкоме «Качканар-Ванадий» полагают, что эта инициатива исходит от лиц, связанных с АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК». В подтверждение этой уверенности можно привести случай 2016 года произошедший в профсоюзной организации Российского профсоюза докеров ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», когда было инициировано проведение обысков в офисе находкинского профсоюза с целью, обвинить председателя в растрате профсоюзных средств. И тогда и сейчас ведется война с профсоюзом. Используются при этом внешне легитимные средства – правоохранительные и надзорные органы. Годы идут – а методы все те же!

Члены профкома и рядовые члены профсоюза «Качканар-Ванадий» облегченно вздохнули, когда с комбината ушел Жуков В.В., который даже не скрывал своей единственной цели, для которой приехал в Качканар – воевать с профсоюзом. Люди надеялись, что с приходом нового руководителя из числа производственников – Кушнарева А.В., жизнь на комбинате измениться, прекратится война с профсоюзом и начнется уверенная и планомерная работа по возрождению и самого Качканарского ГОКа и города, в котором живут его работники. Но, к сожалению надежды совершенно не оправдали себя. Не зря говорят, что правителя делает свита – человек, приведенный еще господином Жуковым с Находки, продолжает все ту же разрушительную деятельность и складывается очень явное впечатление того, что управляющий директор, не имеет большого желания или возможности изменить политику конфронтации представителей ЕвразХолдинга с представителями трудового коллектива.

Если попытаться взглянуть на всю эту ситуацию со стороны, то совершенно не понятна логика господ капиталистов владеющих транснациональной компанией ЕВРАЗ. Своей непримиримой позицией в отношении профсоюзной организации «Качканар-Ванадий», которую воплощают в жизнь отдельные лица на местах, они очень явственно демонстрируют эффективность работы нашего профсоюза и дают дополнительные основания трудовому народу сплотиться вокруг профсоюзных лидеров для отстаивания своих интересов.

Буквально на днях на профсоюзном активе рассматривался вопрос об оказании солидарной поддержки трудовому коллективу ОАО «Металлист», находящемуся несколько месяцев без работы и не получающему зарплату, с целью достучаться до представителей государственной власти и привлечь их внимание к спасению очень важного для нашего города предприятия. Но необходимость защищаться от надуманных притязаний в складывающейся ситуации, просто таки вынуждает включить в повестку митинга, вопрос о давлении на профсоюз, о попытке заморских капиталистов уничтожить структуру, защищающую простых людей – граждан Российской Федерации.