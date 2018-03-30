Профсоюз борется с несправедливостью в Банке России

Еще в мае 2016 года была создана Первичная профсоюзная организация работников «Банка России», позже вступившая в МП “Новопроф“. Уже почти два года профсоюз ведет борьбу за права работников банка. На первый взгляд может показаться, что такое организация должна быть идеальным местом для того, чтобы там работать. Казалось бы, Банк России – пример для остальных работодателей, но в реальности он применяет «интересные» методы чтобы избавиться от сотрудников упраздненных департаментов.

Вместо того, чтобы идти законным путем и сокращать работников с выплатой всех причитающихся пособий, ЦБ РФ решил переместить их в помещения, не предназначенные для выполнения работниками своих трудовых функций. Так сделали с работниками центрального аппарата. Пользуясь тем, что в трудовом договоре прописано место работы г. Москва, «неугодных» сотрудников перевели в п. Вороновское, который находится на расстоянии около 40 км от МКАДа, на границе с Калужской областью. Данный поселок входит в состав Москвы после расширения территории. Таким образом люди не только не могли выполнять свои трудовые функции, но и, фактически, лишились возможности вовремя попадать на свои «формальные» рабочие места. Профсоюз незамедлительно начал борьбу за права тех, кто остался без работы, но не уволился.

Для некоторых сотрудников удалось добиться сокращения с причитающимися пособиями, но для большинства ситуация не поменялась. Они вынуждены приезжать по месту размещения в пос. Вороновское , проводить там рабочий день, не получая никаких производственных заданий и не имея возможности выполнения своих должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором. При этом работодатель строго следил, чтобы сотрудники вовремя приходили на работу. Опоздавшим сразу же получали дисциплинарные взыскания. Со своей стороны представители работодателя не желают идти на компромисс с профсоюзом.

Чтобы вынудить сотрудницу одного из подразделений Центрального округа Ксению уволиться по собственному желанию, руководство приняло решение сделать ее рабочим местом тот самый п. Вороновское близ п. ЛМС, куда она добиралась, тратя на дорогу по 6-7 часов. Ксения живет в г. Красногорске. Под сокращение она не попала, потому что является матерью-одиночкой. Алексея, которого тоже перевели в тот же самый п. Вороновское, уволили за прогул. Чтобы уведомить руководство о визите к врачу, Алексею пришлось ехать в офис Центрального Банка, т.к. его (руководства) на «месте работы» попросту нет. Дорога заняла у него 2,5 часа. Был моментально составлен акт об отсутствии сотрудника на работе и запрошены объяснения причин прогула. После получения объяснений Алексей был уволен за прогул. При поддержке профсоюза Алексей был восстановлен на работе. Суд признал незаконным его увольнение. «Таким образом, вместо того, чтобы наладить диалог с работниками через профсоюз и провести переговоры, работодатель просто напросто выдавливает людей с работы, игнорируя , как таковой, принцип социального партнерства , отказываясь брать на себя социальную ответственность – комментирует ситуацию заместитель председателя профкома Владимир Бек.

Следует отметить, что, несмотря на давление, профсоюзная организация продолжает работу, защиту членов профсоюза и даже расширяется, привлекая в свои ряды не только работников, чьи права оказались нарушены недобросовестной схемой кадровой оптимизации финансового регулятора, но и других банковских служащих.