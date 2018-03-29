В Подмосковье состоится Чрезвычайный экологический конгресс

31 марта в поселке Совхоза им. Ленина Ленинского района Московской области состоится Чрезвычайный экологический конгресс. На мероприятие соберутся представители инициативных групп, муниципальных советов депутатов, природоохранных организаций. В повестке дня – обсуждение самых острых экологических проблем Москвы и Московской области и путей выхода из кризиса: что делать с действующими и закрытыми полигонами, ситуацией вокруг МСЗ №4, территориальной схемой расположения новых МСЗ и свалок и другими болевыми точками региона.

На Конгресс приглашены представители Министерства экологии Московской области, Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, МЧС, эксперты ведущих научных организаций.

Поводом для Конгресса стали как известные всей стране события, так и малоизвестные за пределами Москвы и Московской области факты. Зловоние на Востоке и Юго-Востоке Москвы и Подмосковья, скандальное закрытие и спешная дегазация полигона Кучино, переполненные свалки Тимохово и Торбеево, и, наконец, кульминация – массовое отравление детей свалочными газами от полигона Ядрово в Волоколамске.

Региональные власти демонстрируют неспособность предложить решение проблем. В качестве альтернативы свалкам предлагается только строительство мусоросжигательных заводов (МСЗ), навязывается самая экологически опасная и экономически невыгодная технология.

В 2016-2017 гг. в разных районах Москвы и Подмосковья стихийно образовывались инициативные группы граждан, не желающих мириться с бездействием властей, нарушением своих прав на благоприятную окружающую среду. Таких групп по самым скромным подсчетам сегодня насчитывается более полусотни, их участниками являются десятки тысяч человек.

Вполне возможно, Конгресс экологов станет площадкой для объединения различных экологических организаций и активистов и началом нового мощного протестного движения.

Аккредитация СМИ:

Виктория Копейкина, +7 915 241-2910, biosafetyru@gmail.com

Анна Кочинева, +7 916 170 5654, akochineva@gmail.com

Дополнительная информация: http://ecologicalcongress.ru

Московская область, Ленинский р-н, пос. Совхоза им. Ленина, концертный зал (организован трансфер от м. “Домодедовская”)

31 марта, 14:00 – 19:30 (регистрация с 12:30)