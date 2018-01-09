4 февраля в Москве пройдет Социальный марш

Как известно, 2018 год – это год выборов Президента России. В условиях повсеместного нарушения прав и интересов жителей Москвы и Московской области назрела необходимость – накануне президентских выборов донести солидарные требования граждан до власти и до кандидатов в президенты. В связи с этим 4 февраля 2018 года (воскресенье) в Москве планируется проведение массового Социального марша «За права жителей Московского региона!».

Эта акция проводится по инициативе гражданских активистов Москвы и Московской области. К участию в нем будут приглашены участники инициативных групп самой разной тематики и локализации, участники различных общественных и политических организаций и движений, а также максимальное число неравнодушных граждан самых разных политических взглядов. О своей поддержке марша уже заявили: Московский Совет, Народная палата Подмосковья, Гражданский форум местного самоуправления, Гражданская солидарность, Общество синих ведерок, интернет-проект «Народный кандидат» и другие общественные движения и организации.

Во время проведения Марша граждане дадут свою оценку политике, проводимой под руководством мэра Москвы Собянина и губернатора Московской области Воробьева, предъявят властям требования по решению основных проблем Московского региона.

Вскоре после проведения Марша планируется проведение Московского социального форума, на котором представители гражданских сообществ и оппозиционных партий примут обращение к кандидатам в Президенты Российской Федерации.

Теме Социального марша посвящена предстоящая пресс-конференция в Центральном Дом работников искусств (ул. Пушечная, 9/6, м. «Кузнецкий Мост»), которая состоится 11 января (четверг) в 12.00.

Отметим, что пресс-конференция не случайно проводится в Центральном Доме работников искусств (ЦДРИ), у которого московские власти пытаются незаконно отобрать помещение. Участники Социального марша намерены поднять этот вопрос в ходе проведения акции и добиваться сохранения здания ЦДРИ в собственности коллектива.

На пресс конференции ее участники подробно расскажут о проведении марша «За права жителей Московского региона!», об основных требованиях и о дальнейших планах по защите прав москвичей и жителей Московской области.

Участие в пресс-конференции примут:

Елена Шувалова – депутат Московской городской Думы (КПРФ)

Сергей Удальцов – координатор Левого Фронта и движения Московский Совет

Сергей Митрохин – председатель московского отделения партии «Яблоко»

Лев Пономарев – руководитель движения «За права человека»

Елена Смирнова – директор Центрального Дома работников искусств

Дмитрий Трунин – председатель Народной палаты Московской области

Георгий Федоров – руководитель движения «Гражданская солидарность»

Елена Годлевская – координатор инициативной группы «Дольщики ЖК Царицыно»

Владислав Рогимов – координатор Движения зоозащитников России

Владимир Боголюбов – представитель движения «Синие Ведерки»

Адрес ЦДРИ: Москва, Пушечная улица, 9/6, возле выхода из метро «Кузнецкий мост»

Аккредитация по телефонам: 8-968-830-93-09, 8-965-408-68-44, leftfront77@gmail.com

Фото: grenada.md