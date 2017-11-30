За «унижение» чиновников можно сесть в тюрьму.

Интересные новости поступают из города на Неве. Петербургское издание «Фонтанка.ру» сообщает о вынесении приговора по необычному обвинению. Речь идет, дословно, «о возбуждении ненависти к чиновничеству и силовикам».

Ссылаясь на сообщение объединенной пресс-службы судов Петербурга, «Фонтанка» рассказывает об истории уголовного дела 44-летнего Владимира Тимошенко. В 2009 г. Тимошенко был задержан в Великом Новгороде с самодельными взрывными устройствами на руках. Сознавшись на суде в том, что он намеревался взорвать Новгородский Кремль с целью «привлечь внимание к проблемам русского народа», экстремист получил 7 лет колонии (освободился в декабре 2016го). Еще находясь в заключении, в 2015 г. Тимошенко написал пост «Вконтакте» и разместил его в сообществе «Славянская Сила – Nord West Peterburg» (судя по названию места публикации, своих националистических взглядов автор поста не поменял). Именно этот пост привлек внимание правоохранительных органов.

Пост заинтересовал блюстителей закона двумя формулировками: «антинародный режим» и «карательно-репрессивный аппарат». Оказалось, что эти словосочетания, столь свойственные лексикону практически любого «несистемного» оппозиционера, могут получить иное толкование, чем привычная полемическая идиома. Формулировки были признаны следователями, экспертами и судом ни много, ни мало – экстремистскими.

Специалисты из Центра эспертиз СпбГУ констатировали, что определение «карательно-репрессивный аппарат» было употреблено с намерением оскорбить правоохранителей, которые, по заключению тех же экспертов, образуют особую профессиональную группу. На этом открытии эксперты не остановились и заявили, что профессиональную группу «можно отнести к типу инструментальной социальной группы».

Эта логическая цепочка теперь грозит превратить Тимошенко в рецидивиста. Через две недели после освобождения (год назад) незадачливый публицист был задержан. Ему предъявили обвинение в «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства по признаку принадлежности к социальной группе» (ст. 282 ч.1 УК РФ). На днях Красногвардейский суд Петербурга вынес приговор: 2 года строгого режима (будет обжалован защитой).

Правомерность решения суда вызывает сомнения и противоречит позиции Верховного суда и Минюста РФ. Эти два авторитетных учреждения допускают, что пределы критики представителей власти и профессиональных политиков шире, чем в отношении частных лиц, и эта критика необходима им «для обеспечения гласного и ответственного исполнения своих полномочий» (ВС, постановление 2011 г.) Более того, представители власти не являются ни профессиональной, ни социальной группой (заключение из «Методики проведения судебной психолого-лингвистической экспертизы материалов по делам, связанным с противодействием экстремизму и терроризму» ).

Как понимать столь неоднозначные решения петербургских блюстителей закона? Продолжают «зачищать» радикальных националистов? Или теперь всем гражданам стоит проявить осторожность в формулировках? Как бы там ни было, прецедент достоин всяческого внимания.